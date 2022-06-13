Утром 13 июня руководитель сайта Human.uz Хуршид Далиев сообщил, что сотрудник органов внутренних дел в Андижане по имени Ильёс помешал журналисту издания Жавохиру Абдуллаеву снимать на телефон торговлю сахаром на рынке «Янги бозор».

По словам журналиста, сотрудник ОВД заявил, что съёмка видео является незаконной, и с применением силы отобрал мобильное устройство. Момент применения силы также был заснят на видео, и сотрудник требовал, чтобы журналист удалил запись.

Вскоре пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов опубликовал заявление в связи с инцидентом. В нём говорится, что «когда во время продажи сахара по сниженной цене гражданин Ж. Абдуллаев снимал очередь людей и их споры, граждане выразили несогласие со съёмкой их лиц и потребовали удаления записи без нарушения их прав».

«В целях предотвращения нарушения общественного порядка сотрудник ОВД, закреплённый за территорией рынка, объяснил гражданину Ж. Абдуллаеву о недопустимости съёмки граждан без их согласия», — сообщил пресс-секретарь МВД.

Для уточнения обстоятельств конфликта «между гражданами и Ж. Абдуллаевым участники инцидента доставлены в ОВД», отметил он.

Хуршид Далиев в ответ сообщил, что сотрудник ОВД выхватил телефон сразу, как журналист начал съёмку. Никто из граждан не подходил к сотруднику ОВД с жалобой на действия журналиста, что можно доказать по записи, «если она не будет принудительно и незаконно удалена». Кроме того, никакого конфликта между гражданами и журналистом не было, заявил он.

«До каких пор пресс-служба министерства (МВД — ред.) будет выступать адвокатом своих сотрудников? Почему нельзя верить видеодоказательству (если его не удалят), а не словам сотрудников?» — спрашивает руководитель сайта.

Он отметил, что свидетелями того, как отбирали телефон, являются продавцы и покупатели. Более того, они сами просили осветить проблему дефицита сахара.

В 11:32 Хуршид Далиев сообщил, что телефон журналисту до сих пор не вернули, а в 12:31 он написал, что переживает за своего сотрудника, поскольку с ним нет связи. В 13:30 глава сайта сообщил, что журналисту вернули телефон, и он вышел на связь.

Реакции

Депутат Расул Кушербаев, реагируя на инцидент, заявил, что ни один закон не требует, чтобы журналист при съёмке спрашивал разрешение у каждого человека, который может попасть в кадр.

«Кто этого не хочет, может отвернуться от камеры. Или попросить у журналиста до публикации видео скрыть его лицо. Сбор и распространение информации — профессиональная деятельность журналиста. Если просьба гражданина не удовлетворена, он может обратиться в суд», — заявил депутат.

Он назвал «абсурдным и нелогичным» оправдание Министерством внутренних дел действий сотрудников, отбирающих у журналиста устройство видеозаписи.

«Такой метод не повышает имидж системы внутренних дел, а наоборот, снижает его. Быть может, сам министр должен обратить внимание на это», — отметил парламентарий.

Утром в понедельник также стало известно о возможном избиении сотрудниками ОВД оператора телеканала Sevimli. Об этом заявил сам телеканал, но Шохрух Гиясов от имени МВД опроверг эту информацию, заявив, что оператор пострадал в потасовке в толпе.

Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, комментируя оба инцидента с журналистами, заявил, что МВД должно внести ясность в произошедшее и наказать виновных.

«Сотрудники [ОВД], не способные отличить хулигана от прессы, несут только вред системе», — заявил он.

Комил Алламжонов также призвал Агентство информации и массовых коммуникаций (которое он когда-то возглавлял) и Союз журналистов проявить активность в защите прав журналистов.

Агентство информации и массовых коммуникаций ранее осудило инцидент с оператором Sevimli и призвало все госорганы уважать журналистов.