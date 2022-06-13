Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана опубликовало заявление по поводу инцидента, произошедшего с журналистами программы Zamon телеканала Sevimli на стадионе «Пахтакор» во время матча четвертьфинала Кубка Азии по футболу U-23. Телеканал со ссылкой на своих журналистов заявил, что несколько сотрудников ОВД и сотрудник Национальной гвардии избили телеоператора, отобрав у него камеру и микрофон. Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов в своём комментарии заявил, что оператор пострадал в ходе потасовки в толпе, пытавшейся пройти на стадион.

АИМК сообщило, что направило запросы в МВД, Генеральную прокуратуру и Нацгвардию и внимательно наблюдает за ходом служебной проверки действий сотрудников правоохранительных органов.

«Надеемся, МВД и Нацгвардия дадут достойную оценку действиям сотрудников, нарушивших нормы действующего законодательства, и примет соответствующие меры. А Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан просим взять данный вопрос под свой контроль», — заявили в АИМК.

«Агентство строго осуждает любые попытки воспрепятствования деятельности представителей СМИ, незаконного вмешательства и их дискредитации», — отмечается в заявлении.

Приведя ссылки на законодательство, АИМК заявило, что «давление и воспрепятствование профессиональной деятельности представителей СМИ противоречит государственной политике в сфере обеспечения свободы слова и прессы».

Агентство призвало сотрудников государственных структур всех уровней уважать законы в сфере информации и полномочия журналистов.