Муроджон Азаматович Ачилов назначен первым заместителем хокима Хорезмской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. На этом посту он сменил Кудратбека Кадамбаевича Игамбергенова.

Муроджон Ачилов родился в 1980 году в Ургенчском районе, в 2000 году окончил Ургенчский государственный университет, в 2003-м — Банковско-финансовую академию Узбекистана. Специальности — экономика и банковское дело.

До назначения он с 2020 года работал хокимом Гурленского района Хорезма. До этого почти 20 лет проработал в системе «Агробанка» (прежнее название — «Пахтабанк»), занимая должности от ведущего специалиста до начальника Хорезмского управления и заместителя председателя правления банка.

В августе 2021 года указом президента был награждён медалью «Шухрат». В ноябре того же года распоряжением хокима области Муроджону Ачилову в числе восьми других хокимов районов Хорезма был объявлен выговор согласно статье 181 Трудового кодекса Узбекистана.