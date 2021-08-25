Президент Шавкат Мирзиёев 25 августа подписал указ о награждении в связи с 30-летием независимости Узбекистана группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер. Всего награждено более 500 человек, включая более 30 хокимов, несколько руководителей министерств и других государственных органов и их заместители, а также руководители предприятий, организаций, ассоциаций, объединений, махаллей, научно-исследовательских институтов и вузов, банков, школ, медучреждений, фермерских хозяйств, сенаторы, депутаты, сотрудники Аппарата президента и Кабинета министров, ветераны труда, индивидуальные предприниматели и другие.

Почётные звания присвоены:

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган кишлок хужалиги ходими»

Негматову Шухрату Худойбердиевичу — хокиму Иштыханского района, Самаркандская область

Тешаеву Шухрату Журакуловичу — первому заместителю министра сельского хозяйства Узбекистана

Эсанову Мухиддину Турдиевичу — хокиму Каганского района, Бухарская область

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ихтирочи ва рационализатор»

Абдурахмонову Иброхиму Юлчиевичу — министру инновационного развития Республики Узбекистан

Хайдарову Жамшиду Темуровичу — руководителю дирекции свободной экономической зоны «Ургут» — заместителю хокима Самаркандской области

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ёшлар мураббийси»

Атемову Ускенбаю — хокиму Юкаричирчикского района, Ташкентская область

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган қурувчи»

Артыкходжаеву Жахонгиру Абидовичу — хокиму Ташкента.

Орденами и медалями наградили:

орденом «Мехнат шухрати»

Низомиддинова Зайнилобиддина Шахоббидиновича — руководителя Администрации президента

Салиева Эргаша Алибековича — хокима Джизакской области

Сариева Кахрамана Раматуллаевича — председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан

Эрманова Фархода Уразбоевича — хокима Хорезмской области

Умурзакова Сардора Уктамовича — заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли

орденом «Саломатлик» I степени

Иноятова Амрилло Шодиевича — первого заместителя министра здравоохранения

орденом «Дустлик»

Абдижаббарова Турсинбая — заместителя министра по поддержке махалли и семьи

Ахмедхаджаева Азима Исраиловича — заместителя хокима Джизакской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли

Гулямова Бахтиёра Вахабовича — председателя Государственного комитета промышленной безопасности

Давлатова Зиядуллу Ураковича — хокима Шерабадского района, Сурхандарьинская область

Машарипова Уктама Рустамовича — хокима Хазораспского района, Хорезмская область

Солиева Суфхонжона Муйдиновича — хокима Риштанского района, Ферганская область

Тухтаева Абдукаххара Хасановича — хокима Шайхантохурского района Ташкента

Шерматова Шерзода Хотамовича — министра народного образования

Юсупова Баходира Турсуновича — хокима Касансайского района, Наманганская область

медалью «Содик хизматлари учун»

Абдуганиева Алишера Мухаммадиевича — хокима Зааминского района, Джизакская область

Акмурадова Александра Улугбердиевича — заместителя хокима Сергелийского района Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций

Бегимкулова Узокбоя Шоимкуловича — заместителя министра дошкольного образования

Бобоева Адиза Музафаровича — заместителя министра экономического развития и сокращения бедности

Давронова Камола Гафуровича — заместителя хокима Бухары — начальника отдела инвестиций и внешней торговли

Дадабаева Тулкинжона Туляновича — хокима города Гулистана, Сырдарьинская область

Джураева Хуррама Абдуразиковича — хокима Чиракчинского района, Кашкадарьинская область

Жураева Расулжона Каримовича — хокима Бешарыкского района, Ферганская область

Зияева Голибшера Мелибоевича — начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций

Исакова Одилбека Рустамовича — заместителя министра финансов

Йулдашева Султонбоя Ражапбаевича — хокима Амударьинской области Каракалпакстана

Кадирова Дилмурода Гафуровича — хокима Нарынского района, Наманганская область

Касимова Дилмурода Султанмуратовича — уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства

Кудратова Лазиза Шавкатовича — первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли

Куранбаева Кахрамона Кучкаровича — первого заместителя советника президента

Максумова Надиржона Эргашевича — заместителя директора Агентства развития государственной службы

Мамадаминова Улмасжона Ярмахамматовича — заместителя хокима Сырдарьинской области — начальника управления по поддержке махалли и семьи

Мамурова Уткирбека Комилжоновича — хокима Булакбашинского района, Андижанская область

Махкамова Илхама Рустамовича — министра транспорта Республики Узбекистан

Махмудова Шукуруллу Насимхоновича — хокима города Ангрена, Ташкентская область

Пайгамова Алишербека Азизовича — заместителя руководителя Администрации президента

Рахманкулова Бахтиёра Тугамбаевича — хокима Яшнабадского района Ташкента

Саиджанова Дилшода Мадрахимовича — первого заместителя Агенства информации и массовых коммуникаций

Саломова Анвара Ражабовича — заместителя хокима Пахтакорского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Джизакская область

Усманова Алишера Атахановича — заместителя советника президента

Утамбетова Узакбергена Тилеуимбетовича — хокима Караузякского района Каракалпакстана

Фазилова Дилмурода Тухмаковича — хокима Акалтынского района, Сырдарьинская область

Хамдамова Кобила Мураткуловича — хокима города Алмалыка, Ташкентская область

Хамдамова Музаффара Яздонкуловича — хокима Пахтачийского района, Самаркандская область

Хасанова Атабека Абдирашидовича — первого заместителя директора Агентства развития государственной службы

Ходжаева Ойбека Эркиновича — заместителя хокима Самаркандской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли

Ходжаева Шерзода Хикматуллаевича — заместителя министра энергетики

Чориева Уткира Абдузойировича — хокима Бандиханского района, Сурхандарьинская область

Шаякубова Бабура Ахмаджановича — заместителя секретаря Совета безопасности при президент

Эгамбердиева Абдужаббора Хусановича — хокима Андижанского района, Андижанская область

Эгамкулова Муратхана — хокима Канимехского района, Навоийская область

медалью «Соглом турмуш»

Маматову Замиру Сулаймоновну — заместителя хокима Хатырчинского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Навоийская область

Хошимову Дилбар Насимовну — заместителя хокима Наманганского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Наманганская область

Хошимову Мухтасар Исакжановну — заместителя хокима города Ханабада — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Андижанская область

Хужакулову Шохиду Жайлашевну — заместителя хокима Нишанского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Кашкадарьинская область

медалью «Шухрат»

Алимбекова Ботира Боходировича — хокима Чиназского района, Ташкентская область

Ачилова Муроджона Азаматовича — хокима Гурленского района, Хорезмская область

Игамбергенова Кудратбека Кадамбаевича — первого заместителя хокима Хорезмской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности

Йулдашева Муйдинжона Кобиловича — заместителя хокима Бувайдинского района по вопросам сельского и водного хозяйства, Ферганская область

Каримова Анвара Расуловича — первого заместителя хокима Сырдарьинской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности

Мадрахимова Адахамжона Турсуновича — заместителя хокима Ходжаабадского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Андижанская область

Оманова Абдушкура Овчиевича — заместителя хокима Китабского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Кашкадарьинская область

Орипова Анвара Хомитовича — заместителя хокима Сурхандарьинской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли

Остонова Акмала Анваровича — хокима Караулбазарского района, Бухарская область

Пулатова Шухрата Абдужаббаровича — хокима Мирабадского района Ташкента

Пулотова Шерали Давлатовича — первого заместителя хокима Ромитанского района — хокима города Газли, Бухарская область

Сайфутдинова Анвара Назаровича — хокима Яккасарайского района Ташкент

Самадова Шукрата Журакуловича — заместителя хокима Нарпайского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Самаркандская область

Санаева Шерали Чориевича — хокима Миришкорского района, Кашкадарьинская област

Хайруллаева Лутфулло Ахатовича — первого заместителя хокима Навбахорского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, Навоийская область

Халилова Умарбека Яхшимуродовича — хокима Нуратинского района, Навоийская область

Холмуродова Комила Адхамовича — хокима города Джизака

Хабибуллаева Бахитжана Сагидуллаевича — заместителя председателя Совета Министров Каракалпакстана — министра инвестиций и внешней торговли

Днём ранее президент подписал указы о награждении группы работников сфер науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации, о присвоении звания «Герой Узбекистана», а также о посмертном награждении ряда творческих деятелей.