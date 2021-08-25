Президент Шавкат Мирзиёев 25 августа подписал указ о награждении в связи с 30-летием независимости Узбекистана группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер. Всего награждено более 500 человек, включая более 30 хокимов, несколько руководителей министерств и других государственных органов и их заместители, а также руководители предприятий, организаций, ассоциаций, объединений, махаллей, научно-исследовательских институтов и вузов, банков, школ, медучреждений, фермерских хозяйств, сенаторы, депутаты, сотрудники Аппарата президента и Кабинета министров, ветераны труда, индивидуальные предприниматели и другие.
Почётные звания присвоены:
почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган кишлок хужалиги ходими»
- Негматову Шухрату Худойбердиевичу — хокиму Иштыханского района, Самаркандская область
- Тешаеву Шухрату Журакуловичу — первому заместителю министра сельского хозяйства Узбекистана
- Эсанову Мухиддину Турдиевичу — хокиму Каганского района, Бухарская область
почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ихтирочи ва рационализатор»
- Абдурахмонову Иброхиму Юлчиевичу — министру инновационного развития Республики Узбекистан
- Хайдарову Жамшиду Темуровичу — руководителю дирекции свободной экономической зоны «Ургут» — заместителю хокима Самаркандской области
почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ёшлар мураббийси»
- Атемову Ускенбаю — хокиму Юкаричирчикского района, Ташкентская область
почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган қурувчи»
- Артыкходжаеву Жахонгиру Абидовичу — хокиму Ташкента.
Орденами и медалями наградили:
орденом «Мехнат шухрати»
- Низомиддинова Зайнилобиддина Шахоббидиновича — руководителя Администрации президента
- Салиева Эргаша Алибековича — хокима Джизакской области
- Сариева Кахрамана Раматуллаевича — председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан
- Эрманова Фархода Уразбоевича — хокима Хорезмской области
- Умурзакова Сардора Уктамовича — заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли
орденом «Саломатлик» I степени
- Иноятова Амрилло Шодиевича — первого заместителя министра здравоохранения
орденом «Дустлик»
- Абдижаббарова Турсинбая — заместителя министра по поддержке махалли и семьи
- Ахмедхаджаева Азима Исраиловича — заместителя хокима Джизакской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли
- Гулямова Бахтиёра Вахабовича — председателя Государственного комитета промышленной безопасности
- Давлатова Зиядуллу Ураковича — хокима Шерабадского района, Сурхандарьинская область
- Машарипова Уктама Рустамовича — хокима Хазораспского района, Хорезмская область
- Солиева Суфхонжона Муйдиновича — хокима Риштанского района, Ферганская область
- Тухтаева Абдукаххара Хасановича — хокима Шайхантохурского района Ташкента
- Шерматова Шерзода Хотамовича — министра народного образования
- Юсупова Баходира Турсуновича — хокима Касансайского района, Наманганская область
медалью «Содик хизматлари учун»
- Абдуганиева Алишера Мухаммадиевича — хокима Зааминского района, Джизакская область
- Акмурадова Александра Улугбердиевича — заместителя хокима Сергелийского района Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций
- Бегимкулова Узокбоя Шоимкуловича — заместителя министра дошкольного образования
- Бобоева Адиза Музафаровича — заместителя министра экономического развития и сокращения бедности
- Давронова Камола Гафуровича — заместителя хокима Бухары — начальника отдела инвестиций и внешней торговли
- Дадабаева Тулкинжона Туляновича — хокима города Гулистана, Сырдарьинская область
- Джураева Хуррама Абдуразиковича — хокима Чиракчинского района, Кашкадарьинская область
- Жураева Расулжона Каримовича — хокима Бешарыкского района, Ферганская область
- Зияева Голибшера Мелибоевича — начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций
- Исакова Одилбека Рустамовича — заместителя министра финансов
- Йулдашева Султонбоя Ражапбаевича — хокима Амударьинской области Каракалпакстана
- Кадирова Дилмурода Гафуровича — хокима Нарынского района, Наманганская область
- Касимова Дилмурода Султанмуратовича — уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства
- Кудратова Лазиза Шавкатовича — первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли
- Куранбаева Кахрамона Кучкаровича — первого заместителя советника президента
- Максумова Надиржона Эргашевича — заместителя директора Агентства развития государственной службы
- Мамадаминова Улмасжона Ярмахамматовича — заместителя хокима Сырдарьинской области — начальника управления по поддержке махалли и семьи
- Мамурова Уткирбека Комилжоновича — хокима Булакбашинского района, Андижанская область
- Махкамова Илхама Рустамовича — министра транспорта Республики Узбекистан
- Махмудова Шукуруллу Насимхоновича — хокима города Ангрена, Ташкентская область
- Пайгамова Алишербека Азизовича — заместителя руководителя Администрации президента
- Рахманкулова Бахтиёра Тугамбаевича — хокима Яшнабадского района Ташкента
- Саиджанова Дилшода Мадрахимовича — первого заместителя Агенства информации и массовых коммуникаций
- Саломова Анвара Ражабовича — заместителя хокима Пахтакорского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Джизакская область
- Усманова Алишера Атахановича — заместителя советника президента
- Утамбетова Узакбергена Тилеуимбетовича — хокима Караузякского района Каракалпакстана
- Фазилова Дилмурода Тухмаковича — хокима Акалтынского района, Сырдарьинская область
- Хамдамова Кобила Мураткуловича — хокима города Алмалыка, Ташкентская область
- Хамдамова Музаффара Яздонкуловича — хокима Пахтачийского района, Самаркандская область
- Хасанова Атабека Абдирашидовича — первого заместителя директора Агентства развития государственной службы
- Ходжаева Ойбека Эркиновича — заместителя хокима Самаркандской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли
- Ходжаева Шерзода Хикматуллаевича — заместителя министра энергетики
- Чориева Уткира Абдузойировича — хокима Бандиханского района, Сурхандарьинская область
- Шаякубова Бабура Ахмаджановича — заместителя секретаря Совета безопасности при президент
- Эгамбердиева Абдужаббора Хусановича — хокима Андижанского района, Андижанская область
- Эгамкулова Муратхана — хокима Канимехского района, Навоийская область
медалью «Соглом турмуш»
- Маматову Замиру Сулаймоновну — заместителя хокима Хатырчинского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Навоийская область
- Хошимову Дилбар Насимовну — заместителя хокима Наманганского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Наманганская область
- Хошимову Мухтасар Исакжановну — заместителя хокима города Ханабада — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Андижанская область
- Хужакулову Шохиду Жайлашевну — заместителя хокима Нишанского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Кашкадарьинская область
медалью «Шухрат»
- Алимбекова Ботира Боходировича — хокима Чиназского района, Ташкентская область
- Ачилова Муроджона Азаматовича — хокима Гурленского района, Хорезмская область
- Игамбергенова Кудратбека Кадамбаевича — первого заместителя хокима Хорезмской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности
- Йулдашева Муйдинжона Кобиловича — заместителя хокима Бувайдинского района по вопросам сельского и водного хозяйства, Ферганская область
- Каримова Анвара Расуловича — первого заместителя хокима Сырдарьинской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности
- Мадрахимова Адахамжона Турсуновича — заместителя хокима Ходжаабадского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Андижанская область
- Оманова Абдушкура Овчиевича — заместителя хокима Китабского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Кашкадарьинская область
- Орипова Анвара Хомитовича — заместителя хокима Сурхандарьинской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли
- Остонова Акмала Анваровича — хокима Караулбазарского района, Бухарская область
- Пулатова Шухрата Абдужаббаровича — хокима Мирабадского района Ташкента
- Пулотова Шерали Давлатовича — первого заместителя хокима Ромитанского района — хокима города Газли, Бухарская область
- Сайфутдинова Анвара Назаровича — хокима Яккасарайского района Ташкент
- Самадова Шукрата Журакуловича — заместителя хокима Нарпайского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Самаркандская область
- Санаева Шерали Чориевича — хокима Миришкорского района, Кашкадарьинская област
- Хайруллаева Лутфулло Ахатовича — первого заместителя хокима Навбахорского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, Навоийская область
- Халилова Умарбека Яхшимуродовича — хокима Нуратинского района, Навоийская область
- Холмуродова Комила Адхамовича — хокима города Джизака
- Хабибуллаева Бахитжана Сагидуллаевича — заместителя председателя Совета Министров Каракалпакстана — министра инвестиций и внешней торговли
Днём ранее президент подписал указы о награждении группы работников сфер науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации, о присвоении звания «Герой Узбекистана», а также о посмертном награждении ряда творческих деятелей.