Президент Шавкат Мирзиёев 25 августа подписал указ о награждении в связи с 30-летием независимости Узбекистана группы государственных служащих и работников производственной и социально-экономической сфер. Всего награждено более 500 человек, включая более 30 хокимов, несколько руководителей министерств и других государственных органов и их заместители, а также руководители предприятий, организаций, ассоциаций, объединений, махаллей, научно-исследовательских институтов и вузов, банков, школ, медучреждений, фермерских хозяйств, сенаторы, депутаты, сотрудники Аппарата президента и Кабинета министров, ветераны труда, индивидуальные предприниматели и другие.

Почётные звания присвоены:

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган кишлок хужалиги ходими»

  • Негматову Шухрату Худойбердиевичу — хокиму Иштыханского района, Самаркандская область
  • Тешаеву Шухрату Журакуловичу — первому заместителю министра сельского хозяйства Узбекистана
  • Эсанову Мухиддину Турдиевичу — хокиму Каганского района, Бухарская область

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ихтирочи ва рационализатор»

  • Абдурахмонову Иброхиму Юлчиевичу — министру инновационного развития Республики Узбекистан
  • Хайдарову Жамшиду Темуровичу — руководителю дирекции свободной экономической зоны «Ургут» — заместителю хокима Самаркандской области

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган ёшлар мураббийси»

  • Атемову Ускенбаю — хокиму Юкаричирчикского района, Ташкентская область

почетное звание «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган қурувчи»

  • Артыкходжаеву Жахонгиру Абидовичу — хокиму Ташкента.

Орденами и медалями наградили:

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орденом «Мехнат шухрати»

  • Низомиддинова Зайнилобиддина Шахоббидиновича — руководителя Администрации президента
  • Салиева Эргаша Алибековича — хокима Джизакской области
  • Сариева Кахрамана Раматуллаевича — председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан
  • Эрманова Фархода Уразбоевича — хокима Хорезмской области
  • Умурзакова Сардора Уктамовича — заместителя премьер-министра — министра инвестиций и внешней торговли

орденом «Саломатлик» I степени

  • Иноятова Амрилло Шодиевича — первого заместителя министра здравоохранения

орденом «Дустлик»

  • Абдижаббарова Турсинбая — заместителя министра по поддержке махалли и семьи
  • Ахмедхаджаева Азима Исраиловича — заместителя хокима Джизакской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли
  • Гулямова Бахтиёра Вахабовича — председателя Государственного комитета промышленной безопасности
  • Давлатова Зиядуллу Ураковича — хокима Шерабадского района, Сурхандарьинская область
  • Машарипова Уктама Рустамовича — хокима Хазораспского района, Хорезмская область
  • Солиева Суфхонжона Муйдиновича — хокима Риштанского района, Ферганская область
  • Тухтаева Абдукаххара Хасановича — хокима Шайхантохурского района Ташкента
  • Шерматова Шерзода Хотамовича — министра народного образования
  • Юсупова Баходира Турсуновича — хокима Касансайского района, Наманганская область

медалью «Содик хизматлари учун»

  • Абдуганиева Алишера Мухаммадиевича — хокима Зааминского района, Джизакская область
  • Акмурадова Александра Улугбердиевича — заместителя хокима Сергелийского района Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций
  • Бегимкулова Узокбоя Шоимкуловича — заместителя министра дошкольного образования
  • Бобоева Адиза Музафаровича — заместителя министра экономического развития и сокращения бедности
  • Давронова Камола Гафуровича — заместителя хокима Бухары — начальника отдела инвестиций и внешней торговли
  • Дадабаева Тулкинжона Туляновича — хокима города Гулистана, Сырдарьинская область
  • Джураева Хуррама Абдуразиковича — хокима Чиракчинского района, Кашкадарьинская область
  • Жураева Расулжона Каримовича — хокима Бешарыкского района, Ферганская область
  • Зияева Голибшера Мелибоевича — начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций
  • Исакова Одилбека Рустамовича — заместителя министра финансов
  • Йулдашева Султонбоя Ражапбаевича — хокима Амударьинской области Каракалпакстана
  • Кадирова Дилмурода Гафуровича — хокима Нарынского района, Наманганская область
  • Касимова Дилмурода Султанмуратовича — уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства
  • Кудратова Лазиза Шавкатовича — первого заместителя министра инвестиций и внешней торговли
  • Куранбаева Кахрамона Кучкаровича — первого заместителя советника президента
  • Максумова Надиржона Эргашевича — заместителя директора Агентства развития государственной службы
  • Мамадаминова Улмасжона Ярмахамматовича — заместителя хокима Сырдарьинской области — начальника управления по поддержке махалли и семьи
  • Мамурова Уткирбека Комилжоновича — хокима Булакбашинского района, Андижанская область
  • Махкамова Илхама Рустамовича — министра транспорта Республики Узбекистан
  • Махмудова Шукуруллу Насимхоновича — хокима города Ангрена, Ташкентская область
  • Пайгамова Алишербека Азизовича — заместителя руководителя Администрации президента
  • Рахманкулова Бахтиёра Тугамбаевича — хокима Яшнабадского района Ташкента
  • Саиджанова Дилшода Мадрахимовича — первого заместителя Агенства информации и массовых коммуникаций
  • Саломова Анвара Ражабовича — заместителя хокима Пахтакорского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Джизакская область
  • Усманова Алишера Атахановича — заместителя советника президента
  • Утамбетова Узакбергена Тилеуимбетовича — хокима Караузякского района Каракалпакстана
  • Фазилова Дилмурода Тухмаковича — хокима Акалтынского района, Сырдарьинская область
  • Хамдамова Кобила Мураткуловича — хокима города Алмалыка, Ташкентская область
  • Хамдамова Музаффара Яздонкуловича — хокима Пахтачийского района, Самаркандская область
  • Хасанова Атабека Абдирашидовича — первого заместителя директора Агентства развития государственной службы
  • Ходжаева Ойбека Эркиновича — заместителя хокима Самаркандской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли
  • Ходжаева Шерзода Хикматуллаевича — заместителя министра энергетики
  • Чориева Уткира Абдузойировича — хокима Бандиханского района, Сурхандарьинская область
  • Шаякубова Бабура Ахмаджановича — заместителя секретаря Совета безопасности при президент
  • Эгамбердиева Абдужаббора Хусановича — хокима Андижанского района, Андижанская область
  • Эгамкулова Муратхана — хокима Канимехского района, Навоийская область

медалью «Соглом турмуш»

  • Маматову Замиру Сулаймоновну — заместителя хокима Хатырчинского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Навоийская область
  • Хошимову Дилбар Насимовну — заместителя хокима Наманганского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Наманганская область
  • Хошимову Мухтасар Исакжановну — заместителя хокима города Ханабада — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Андижанская область
  • Хужакулову Шохиду Жайлашевну — заместителя хокима Нишанского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Кашкадарьинская область

медалью «Шухрат»

  • Алимбекова Ботира Боходировича — хокима Чиназского района, Ташкентская область
  • Ачилова Муроджона Азаматовича — хокима Гурленского района, Хорезмская область
  • Игамбергенова Кудратбека Кадамбаевича — первого заместителя хокима Хорезмской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности
  • Йулдашева Муйдинжона Кобиловича — заместителя хокима Бувайдинского района по вопросам сельского и водного хозяйства, Ферганская область
  • Каримова Анвара Расуловича — первого заместителя хокима Сырдарьинской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности
  • Мадрахимова Адахамжона Турсуновича — заместителя хокима Ходжаабадского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Андижанская область
  • Оманова Абдушкура Овчиевича — заместителя хокима Китабского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Кашкадарьинская область
  • Орипова Анвара Хомитовича — заместителя хокима Сурхандарьинской области — начальника управления инвестиций и внешней торговли
  • Остонова Акмала Анваровича — хокима Караулбазарского района, Бухарская область
  • Пулатова Шухрата Абдужаббаровича — хокима Мирабадского района Ташкента
  • Пулотова Шерали Давлатовича — первого заместителя хокима Ромитанского района — хокима города Газли, Бухарская область
  • Сайфутдинова Анвара Назаровича — хокима Яккасарайского района Ташкент
  • Самадова Шукрата Журакуловича — заместителя хокима Нарпайского района — начальника отдела по поддержке махалли и семьи, Самаркандская область
  • Санаева Шерали Чориевича — хокима Миришкорского района, Кашкадарьинская област
  • Хайруллаева Лутфулло Ахатовича — первого заместителя хокима Навбахорского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, Навоийская область
  • Халилова Умарбека Яхшимуродовича — хокима Нуратинского района, Навоийская область
  • Холмуродова Комила Адхамовича — хокима города Джизака
  • Хабибуллаева Бахитжана Сагидуллаевича — заместителя председателя Совета Министров Каракалпакстана — министра инвестиций и внешней торговли

Днём ранее президент подписал указы о награждении группы работников сфер науки, образования, здравоохранения, спорта, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации, о присвоении звания «Герой Узбекистана», а также о посмертном награждении ряда творческих деятелей.