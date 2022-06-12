В городе Бухаре полностью восстановлено водоснабжение, сообщила в 16:00 пресс-служба администрации Бухарской области.

Водоснабжение в городе было прервано днём ранее из-за неисправности на центральной магистральной линии, проходящей по улице Пиридастгир.





Специалисты предприятия «Бухоро сув таъминоти» заменили отрезок стекловолоконной трубы на стальную трубу диаметром 700 мм, говорится в сообщении.

«Ремонтные работы завершены, и в настоящее время во всех районах города Бухары полностью восстановлено водоснабжение», — отметили в хокимияте.