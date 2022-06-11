В субботу в Бухаре временно остановилось водоснабжение. Причиной стала неисправность в центральной трубе, проходящей по улице Пиридастгир, сообщило предприятие «Узсувтаъминот».

В настоящее время ведутся ремонтные работы. Хоким Бухарской области Ботир Зарипов посетил место работ и ознакомился с процессом.





В ходе ремонта запланировано заменить хобус из стекловолокна на стальную трубу диаметром 700 мм, говорится в сообщении

Руководство области поручило ускорить работы и восстановить водоснабжения по всему городу.