В каждом пятом дорожно-транспортном происшествии в Ташкентской области с начала года участвовал микровэн Damas (21% всех ДТП), сообщило УзА. В результате этих аварий погибло 25 человек.

Семиместный автомобиль широко используется в регионах Узбекистана в качестве общественного транспорта, заменяя не только маршрутное такси, но и автобусы. О том, что машина для этих целей плохо приспособлена, в первую очередь с точки зрения безопасности, говорилось неоднократно.

В разрезе районов области на Damas пришлось 42% аварий в городе Алмалыке и 35% — на Куйичирчикский район.

По данным УБДД ГУВД Ташкентской области, возраст большинства водителей Damas в регионе составляет 20−30 лет.

Всего лишь за три дня (статистика опубликована 11 сентября) инспекторы УБДД ГУВД области поместили на штрафстоянки 218 Damas, водители которых перевозили пассажиров без документов, дающих право на управление автомобилем, без лицензии, в неисправном состоянии, не оплатив штраф за нарушение ПДД в положенные 60 дней и за другие правонарушения.