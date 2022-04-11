Вторжение России в Украину замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6% в 2022 году по сравнению с докризисными оценками примерно в 6%. Об этом говорится в экономическом обзоре Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии.

«Ожидаемое 50-процентное падение денежных переводов (из-за более слабого рубля и краха российской экономики) и более высокие цены на нефть, пшеницу и растительное масло резко снизят частное потребление», — говорится в прогнозе ВБ.

«Хотя Узбекистан выиграет от высоких мировых цен на сырьевые товары (золото, медь и природный газ), сокращение денежных переводов на 6% ВВП, по оценкам, приведет к увеличению дефицита счета текущих операций до 10% ВВП в 2022 году. Ожидается, что иностранные инвестиции из России сократятся, приток прямых иностранных инвестиций будет ограничен в 2022 году, и потребуется время, чтобы восстановиться», — считают аналитики ВБ.

В результате ожидается, что более высокий дефицит счета текущих операций будет финансироваться за счет новых государственных заимствований и использования резервов.

Более высокие доходы от экспорта сырьевых товаров и поступлений от приватизации, а также замедление государственных инвестиций, вероятно, компенсируют более высокие социальные расходы на поддержку домохозяйств, зависящих от денежных переводов, и предотвратят ожидаемый резкий рост уровня бедности из-за сокращения денежных переводов и возвращения потенциально большого числа трудовых мигрантов в Узбекистан.

Таким образом, общий дефицит бюджета, вероятно, сократится до 4% ВВП в 2022 году, отмечается в обзоре. Ожидаемая бюджетная консолидация к 2023 году теперь, вероятно, будет отложена, считают в ВБ.

Ожидается, что правительство Узбекистана продолжит придерживаться собственных ограничений на привлечение внешних заимствований. По мнению аналитиков, государственный долг достигнет пика на уровне 42% ВВП в 2022—2023 годах. Он стабилизируется на уровне примерно 40% ВВП к концу 2024 года.

«Эти прогнозы по-прежнему подлежат значительному дальнейшему пересмотру в зависимости от продолжительности санкций в отношении России, потенциальных глобальных финансовых эффектов от изменения процентных ставок в США, дальнейших волн COVID-19 и влияния сбоев в торговле и логистике на цепочки поставок в Узбекистане», — подчеркнули в ВБ.

Европа и Центральная Азия

Война против Украины и санкции в отношении России бьют по экономике всего мира, при этом наибольший удар, как ожидается, придется на страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в регионе Европы и Центральной Азии, заявили во Всемирном банке.

По прогнозам, в этом году экономика региона Европы и Центральной Азии сократится на 4,1% по сравнению с довоенным прогнозом роста в размере 3%, поскольку экономические потрясения от последствий войны усугубляют продолжающееся воздействие пандемии COVID-19.

«Это будет второй спад за два года, и он будет вдвое больше, чем спад, вызванный пандемией в 2020 году», — считают в ВБ.

Ожидается, что экономический рост в Центральной Азии сократится более чем вдвое — с 5,1% в 2021 году до 2% в 2022 году из-за тесных экономических связей с российской экономикой.

«Хотя более высокие мировые цены на сырьевые товары должны помочь поддержать активность и фискальные балансы в Казахстане и Узбекистане, чьи экономики продемонстрируют рост на уровне 1,8% и 3,6% соответственно. В тоже время, рост в Таджикистане и Кыргызской Республике, наиболее зависимых от денежных переводов из России, снизится до -1,8% и -5% соответственно в 2022 году».

Экономика Украины, по оценкам ВБ, сократится примерно на 45,1%, хотя масштабы сокращения будут зависеть от продолжительности и интенсивности войны. «Российская экономика, пострадавшая от беспрецедентных санкций, уже погрузилась в глубокую рецессию, а в 2022 году ожидается сокращение экономики на 11,2%», — заявили в ВБ.

«Масштабы гуманитарного кризиса, вызванного войной, ошеломляют. Российское вторжение наносит мощный удар по экономике Украины и причиняет огромный ущерб инфраструктуре», — сказала вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

«Украина нуждается в масштабной и немедленной финансовой поддержке, поскольку она борется за то, чтобы ее экономика продолжала работать, а правительство — поддерживать украинских граждан, которые продолжают страдать и преодолевать экстремальную ситуацию», — добавила она.

Война усугубила растущие опасения по поводу резкого замедления темпов роста мировой экономики, стремительного роста инфляции и задолженности, а также резкого повышения уровня бедности. Экономические последствия отразились по многим направлениям, включая сырьевые и финансовые рынки, торговые и миграционные связи и оказали негативное влияние на уровень доверия, считают аналитики.

На долю России и Украины приходится около 40% импорта пшеницы в регионе и более 75% в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Россия также является основным экспортным направлением для многих стран, а денежные переводы из России составляют около 30 процентов ВВП в некоторых странах Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан).

«Правительства стран в регионе должны укреплять свои макроэкономические механизмы и повышать надежность своей политики с тем чтобы сдерживать риски и бороться с потенциальной фрагментацией торговых и инвестиционных потоков, укреплять свои системы соцзащиты для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, включая беженцев и не ослаблять внимания к повышению энергоэффективности для обеспечения устойчивого будущего» — сказала главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Асли Демиргуч-Кунт.

Глубокий гуманитарный кризис, вызванный войной, был наиболее ощутимым из всех первоначальных потрясений и, вероятно, будет одним из самых долговременных последствий конфликта, прогнозируют в ВБ. Ожидается, что волна беженцев из Украины в соседние страны превзойдет все предыдущие кризисы. В связи с этим Всемирный банк готовит программы оказания поддержки соседним странам, с тем чтобы обеспечить возросшие потребности в финансировании в связи с увеличением потока беженцев.

«Спровоцированный войной скачок мировых цен на нефть также подчеркивает необходимость обеспечения энергетической безопасности путем увеличения поставок энергии из возобновляемых источников и активизации разработки и реализации масштабных мер по повышению энергоэффективности», — подчеркнули в ВБ.

Всемирный банк с момента начала вторжения России в Украину мобилизовал пакет чрезвычайного финансирования в размере 925 млн долларов в поддержку Украины. Эта помощь, предоставляемая в ускоренном режиме, будет направлена на выплату заработной платы работникам больниц, пенсий пожилым людям и социальных программ для представителей уязвимых слоев населения.

Ускоренное финансирование является частью пакета поддержки в размере 3 млрд долларов, который ВБ готовит для Украины в ближайшие месяцы. «Вторжение уже вызвало крупнейший кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны», — подчеркнули в ВБ. Банк рассматривает вопрос о том, как поддержать беженцев в принимающих странах.