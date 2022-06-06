Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне «BB-/B» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении S&P, передаёт пресс-служба Министерства финансов.

Согласно отчету, сохранение «стабильного» прогноза по кредитному рейтингу Узбекистана отражает способность страны смягчить последствия внешних шоков в течение следующих 12 месяцев благодаря относительно сильным фискальным и внешним резервам. Речь идёт о способности страны противостоять негативным макроэкономическим побочным эффектам событий вокруг Украины.

По данным агентства, ликвидные активы правительства составили 22,5% от ВВП, а используемые международные резервы — 38,8% ВВП. Кредитный рейтинг республики поддерживает также позиция страны по внешнему долгу и снижение долговой нагрузки.

Как сообщает «Финмаркет» со ссылкой на отчёт S&P, экономический спад в России, а также санкции, введенные в отношении ряда российских компаний и секторов экономики, окажут давление на активность в Узбекистане, учитывая тесные связи между двумя странами. Россия является крупнейшим торговым партнером Узбекистана, на ее долю приходится 12% узбекского экспорта и 23% импорта.

Кроме того, Узбекистан в значительной степени зависит от денежных переводов работающих в России мигрантов. В 2021 году Узбекистан получил 8,1 млрд долларов (12% ВВП) в виде денежных переводов, 70% из которых поступили из России.

Российские компании, находящиеся в настоящее время под санкциями, обязались финансировать многочисленные проекты в Узбекистане, особенно в горнодобывающем и энергетическом секторах. Перебои в торговле, сокращение денежных переводов и сужение источников финансирования, по мнению агентства, замедлят экономический рост и планы правительства по бюджетной консолидации в этом году.

Поэтому S&P понизило прогноз роста реального ВВП республики на 2022 год с 5,5% до 3,5%.

При этом агентство выразило уверенность, что Узбекистан выдержит внешнеэкономические шоки и неопределенности в течение всего периода российского вторжения в Украину. В 2023 году рост ВВП ожидается на уровне 5%, в ближайшие годы — в среднем 5,5%.

В отчете отмечается, что текущие инвестиционные программы и реформы государственных предприятий, включая развитие частного сектора и улучшение деловой среды, будут способствовать экономическому росту.

В то же время ВВП на душу населения, гибкость денежно-кредитной политики, уровень подотчетности и развития институтов в настоящее время ограничивают возможности для улучшения суверенного кредитного рейтинга страны.

«Наши рейтинги сдерживаются низким экономическим благосостоянием Узбекистана, измеряемым ВВП на душу населения, и низкой, хотя и улучшающейся гибкостью денежно-кредитной политики. На наш взгляд, ответные меры политики также трудно предсказать, учитывая высокую степень централизации процесса принятия решений и менее развитую подотчетность, и систему сдержек и противовесов между учреждениями», — говорится в сообщении.

S&P может понизить рейтинги, если финансовые и внешние позиции Узбекистана ослабнут сильнее, чем агентство ожидает в настоящее время.

«Это может быть, например, результатом более значительных последствий российско-украинского конфликта для Узбекистана через канал торговли и денежных переводов. Помимо конфликта, это также может иметь место, если внешний долг государственного и финансового секторов продолжит расти быстрыми темпами, в отличие от наших текущих ожиданий замедления роста», — поясняет S&P.

Кроме того, рейтинги могут оказаться под давлением, если уровень долларизации в экономике значительно возрастет или финансовые показатели ключевых государственных предприятий ослабнут, что приведет к переводу условных обязательств на баланс правительства (то есть государство начнёт погашение долгов госпредприятий).

Наоборот, повышение рейтингов Узбекистана могло бы произойти в будущем году, если экономические реформы в республике и усиление интеграции с мировой экономикой приведут к усилению потенциала экономического роста и улучшению финансовых и внешних показателей. При этом S&P считает сценарий повышения рейтингов маловероятным.