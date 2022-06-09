65 тонн муки, предназначенной для распределения среди населения, были проданы в Папском районе Наманганской области и Маргилане другим лицам. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Как говорится в сообщении, в ходе доследственной проверки в Папском районе установлено, что руководитель ООО «П. З.» по имени С. Х. реализовал по высокой цене 54,9 тонны муки первого сорта, предназначенной для населения.

В Маргилане же глава частного предприятия «А. У.» по имени А. А. и «неформальный руководитель» частных предприятий «А. Р.» и «Т. М.» по имени М. О. продали по рыночной цене 10,1 тонны муки, выделенной для населения отдалённых районов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 192−11 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями). Следственные действия продолжаются.