Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана 24 августа рассказал об экологической ситуации в столице, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам градоначальника, в феврале, после публикации в СМИ материала о высыхании Ташкента, он предложил премьер-министру Абдулле Арипову провести аэрофотосъёмку столицы.

«На высоте 1200 м мы сделали аэрофотосъёмку совместно с Геодезкадастром (Агентство по кадастру при ГНК — ред.) с погрешностью в 10 см», — сообщил хоким.

Через «хлорофилл, инфракрасные лучи, RGB» удалось определить долю зелёных насаждений в городе, отметил он. (Хлорофилл — природный пигмент, окрашивающий листья в зелёный цвет. Измерения проводят в инфракрасном диапазоне: хлорофилл высвечивается при облучении красным светом.)

«Мы выяснили, что в Ташкенте доля [зелёных насаждений] составляет 26,4%. Это точная цифра, т. е. на каждого жителя Ташкента приходится 36 кв. м зелёного пространства. Но в некоторых районах намного больше. Например, в Бектемирском районе из-за малого количества людей на жителя приходится 144 кв. м зелени, а где-то из-за плотности — меньше», — заявил хоким.

Джахонгир Артыкходжаев сообщил, что исходя из текущих показателей в Мирабадском, Шайхантахурском и Учтепинском районах необходимо немедленно увеличить долю зелёных насаждений.

Градоначальник также сообщил, что хокимият заключил договор на 60 тысяч долларов для использования спутника дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства Sentinel-2, который был запущен в 2015 году.

«Мы уже перевели деньги. Прошло 12 дней. В течение 50 дней они определят, где в Ташкенте произошла утечка воды, где и какие деревья высажены, какие деревья устойчивы к ветру. Они всё покажут через 38 дней», — заявил он.

Со ссылкой на предварительные снимки Джахонгир Артыкходжаев указал, что необходимо высадить 37,5 миллионов кв. м. зелёных насаждений, чтобы достичь показателя Лондона, где 47,5% территории покрыты зеленью.

«Это не считая газонов. Если мы возьмём качественные деревья на каждые 25 м, то надо высадить 1 млн 470 тысяч саженцев деревьев», — сказал он.

Хоким признал, что из-за утечки воды некоторые действующие скважины перестали работать.

«Основываясь на этой карте, мы определили для себя цель — вырыть 1600 водяных скважин. Уже вырыли 60 скважин. Я хотел попросить хокимов областей, если в республике где-то есть буровое оборудование, то мы готовы оплатить из местного бюджета за их использование», — отметил Джахонгир Артыкходжаев.

В июле 2018 года начальник Ташкентского управления по экологии и охране окружающей среды Нодиржон Юнусов сообщал, что на каждого ташкентца приходится 60 кв. м зелени.

На этом же совещании президент Шавкат Мирзиёев указал, что в столице стало много ёлок и газонов, требующих большого количества воды. Он поручил пересмотреть порядок посадки деревьев в разрезе каждой улицы и внедрить систему закрепления деревьев за владельцами зданий и сооружений.

Кроме того, глава государства поставил задачу посадить 125 миллионов деревьев этой осенью и следующей весной, создать в районных центрах и городах минимум по две зелёные зоны и общественных парка, а также организовать в парках «тихие зоны». В каждой области планируется создать фонды «Яшил замин», за счёт средств которых населению раздадут не менее 5 миллионов саженцев.

Более того, планируется продлить мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников до 2024 года, создать экологическую полицию, увеличить штрафы в сфере экологии.