Дрон, изъятый у туристки из России Полины Ермаковой, будет передан Министерству обороны Узбекистана. Об этом говорится в решении Мирабадского районного суда по уголовным делам Ташкента (копия есть у «Газеты.uz»).

«Газета.uz» писала, что туристка была задержана в столице за ввоз беспилотника спустя несколько дней после пересечения границы Узбекистана. Суд её оправдал. В решении суда говорится, что Полина Ермакова «впервые совершила преступление, не представляющее большой общественной опасности, чистосердечно раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления».





Судья Сардор Содиков своим решением прекратил уголовное дело в отношении туристки без решения вопроса о её виновности по пункту 1 части 5 статьи 84 Уголовно-процессуального кодекса, а также отменил меру пресечения в виде подписки о надлежащем поведении.

Вещественные доказательства — беспилотный летательный аппарат модели DJI Mavic Air 2, пульт, провод для зарядки, аккумулятор — решением суда конфискованы в доход государства и подлежат передаче в Министерство обороны.

Полина Ермакова сообщила, что получила дрон стоимостью 2000 долларов в подарок на Новый год.

«В постановлении написано, что теперь он будет летать на благо Министерства обороны Узбекистана. У всех ребят [приехавших в Узбекистан] с дронами то же самое случилось. В страну всех пустили, очевидно, видели их в сумках, а потом забрали. Выходит, что купить дроны в Узбекистане невозможно, значит можно организовать „поставки“ за счёт туристов?» — высказалась Полина Ермакова в беседе российскому изданию Ngs24.ru.

По её словам, ей сообщили, что пограничников, которые её пропустили с дроном на территорию страны, привлекут к ответственности, но о подвижках в расследовании этого дела ей неизвестно.

Она также отметила, что посольство России в Ташкенте никак не помогло ей в сложившейся ситуации, хотя в дипломатическом представительстве настаивают, что сделали для туристки всё возможное.