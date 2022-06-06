С 1 июня транспортным средствам иностранных государств разрешены транзитные перевозки грузов через Туркменистан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
Маршрут пролегает через пункты пропуска «Фарап» на границе в Узбекистаном (КПП «Алат») и «Серахс» — с Ираном.
Грузовые автомобили должны перемещаться через Туркменистан автоколонной, которая будет формироваться на расстоянии 1 км от границ Узбекистана и Ирана. Её начинают формировать с 8:00 утра.
Автоколонну будет сопровождать дорожная полиция. Водителям во время движения запрещено останавливаться и выходить из кабин автомобилей.
Для отдыха водителей, дозаправки и технического обслуживания машин предусмотрены специальные стоянки.
В случае неисправности или возникновения других проблем во время движения автомобиль выводят из колонны. Правоохранительные органы совместно с Туркменским агентством автомобильного транспорта окажут водителю практическую помощь в решении проблемы.
Для транзита по территории Туркменистана необходимо соблюдать ряд других требований и условий:
- водители должны представить документы, необходимые для оформления транзита через границу Туркменистана для проведения специальной санитарной обработки;
- транспортные средства подлежат санитарной очистке;
- при пересечении границы необходимо предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19 (не менее чем за 72 часа), или справку о прививке от коронавируса (не менее 42 дней с даты последней вакцинации);
- пройти экспресс-тест на COVID-19 на посту.