Монголия предложила организовать поставки мяса и других товаров в Узбекистан чартерными авиарейсами, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра сельского хозяйства Алишера Тураева и заместителя министра иностранных дел Монголии Батсумбера Мунхжина, который прибыл в Узбекистан с визитом.

Стороны обсудили возможности расширения двустороннего сельскохозяйственного сотрудничества, улучшения продовольственной безопасности и снабжения продовольствием.

Батсумбер Мунхжин сообщил, что животноводство — наиболее развитый сектор аграрного комплекса Монголии, где насчитывается около 70 млн голов крупного и мелкого рогатого скота, из них около 35 млн голов приходится на овец.

По его словам, на сегодняшний день товары между странами поставляются в основном сухопутными грузоперевозками, в связи с чем он предложил наладить чартерное авиасообщение в качестве нового коридора для товарооборота.

Монгольская сторона также предложила нарастить поставки мяса и мясной продукции в Узбекистан. В свою очередь, Узбекистан увеличит объёмы экспорта пищевой и сельхозпродукции в Монголию.

Батсумбер Мунхжин также сообщил о достигнутой договоренности с руководством МИД Узбекистана по созданию межправительственной комиссии и проведению ее первого заседания во второй половине этого года.

Узбекистан в 2021 году импортировал 31,7 тысячи тонн мяса. Поставки в основном пришлись на Беларусь — 21,5 тысячи тонн (67,8%), Казахстан — 4,9 тысячи тонн и Украину — 2,9 тысячи тонн. В январе-апреле этого узбекская сторона также начала импортировать мясо из Бразилии ($4,36 млн).

«Газета.uz» ранее сообщала, что Монголия ввела для граждан Узбекистана безвизовый режим сроком на 30 дней. Страны также намерены подписать соглашение о воздушном сообщении и автомобильных перевозках.

В июле 2019 года Государственный комитет ветеринарии предложил поручить трем ташкентским компаниям импорт «социального» мяса из Монголии, который должен был удовлетворять потребности бюджетных организаций и специальных объектов. Проект в итоге не был одобрен.