Назиру Кузиеву в искусствоведческих кругах называют художницей, которая работает в «керамике нетрадиционных форм». Сама она с определением из пресс-релизов не согласна и предпочитает говорить о себе как о представительнице современного декоративно-прикладного искусства. Работает керамистка в технике, которую сама же разработала, и с красной глиной особого состава.

«Покупаю её сырцом, очищаю, процеживая через очень мелкое сито, чтобы избавиться от примесей: мелкой гальки, песка. Использую добавки, которые делают глину более пластичной, „жирной“», — рассказывает Назира Кузиева, не вдаваясь в подробности. По её словам, каждый художник должен пройти свой путь проб и ошибок, который приведёт к собственным открытиям и неповторимому стилю.





Путь самобытной керамистки берёт начало из цветущего дворика в Бухаре, где девочкой она лепила фигурки из глины, которую брала в палисаднике. После окончания школы мечтала стать скульптором. Однако в тот год в Республиканском художественном училище им. П. Бенькова набора на скульптурное отделение не было, и Назира Кузиева поступила на отделение керамики.

После продолжила обучение на кафедре керамики Ташкентского государственного театрально-художественного института им. А. Островского (сейчас Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода). Усвоенная академическая база стала крепким фундаментом для поиска собственной техники, узнаваемого авторского почерка, а также до сих пор помогает художнице решать проблемы взаимодействия арт-объектов и пространства.





В Галерее изобразительного искусства (НБУ) её персональная выставка «AVES» занимает пять залов. Каждый словно страница из личного дневника натуры чуткой и поэтической, которая проводит жизнь в наблюдениях за птицами и людьми, в грёзах и наяву.

Любимая птица у Назиры Кузиевой — удод. Он изображён на декоративном панно, которое керамистка сделала ещё в 2014 году. Тогда же родилась идея выставки.

«Мне стало интересно, насколько глубоко образ птицы проник в легенды и сказания разных народов. Например, в скандинавских мифах встречается вечнозелёное древо жизни, которое является основой всего сущего, и на его вершине сидит орёл. Он символизирует власть и поэтому часто изображается на гербах, в частности, Польши, США, России. В других культурах птицы связывают небо и землю, этот мир и загробный, а также олицетворяют души умерших. Всё это не могло меня не заинтересовать», — говорит Назира Кузиева.





Керамистка обращается к образам птиц буквально и опосредованно. В первом зале, где представлены серия декоративных блюд «Танцующие плоды» и фруктовая композиция «Свита короля», автор рассматривает пернатых как распространителей растительной жизни на земле. С этой же точки зрения на птиц смотрит наука. В ботанике существует раздел орнитохория, который изучает распространение семян и плодов растений птицами.





Заглавной темой пятого зала являются цветы. На декоративных блюдах распускаются тюльпаны, васильки, одуванчики, подсолнухи и вьюны. С последними связаны тёплые воспоминания о детстве.

«Мама любила вьюны и сажала во дворе сиреневые, ярко-бордовые, розовые, голубые. Когда мы, маленькие, утром просыпались и выходили во двор, они уже раскрывались. А рано утром за окнами птицы щебетали, будто разговаривали друг с другом. И язык птичий такой приятный — тепло было на душе от него», — вспоминает Назира Кузиева.





По словам художницы, «цветочный» зал — посвящение красоте, вдохновению и служению Прекрасному, ведь «сложно представить соловья, который бы выбрал колючку, чтобы спеть рассветную песню».





Керамику в обоих залах сопровождают авторские комментарии в жанре японской поэзии хокку.

«Мне характерно концентрировать свою мысль в нескольких словах. Этот стиль близок именно тем, что он позволяет точно определять состояние моей души на момент созерцания какого-то предмета», — объясняет Назира Кузиева.





В зале с инсталляцией под названием «Странствие» образ птицы присутствует косвенно. Керамистка использовала в ней веера разных размеров, которые подвесила к потолку таким образом, чтобы они образовали птичий клин.





«Веер сам по себе — птица перелётная. Его история начинается в Китае, продолжается в Японии, затем он „перелетает“ в Европу и Среднюю Азию», — объясняет художница.





Если инсталляция с веерами — о полёте, скорее, физическом, то арт-объект «XXI век», щемящий и пронзительный в тишине выставочного зала, обращается к теме последнего пути. Его Назира Кузиева создала в попытке осмыслить реальное событие — в 2015 году в сети появилось видео казни 21 египетского христианина-копта (копты — этнорелигиозная группа египтян, живущая в Северной Африке и на Ближнем Востоке, распространённая, в основном, на территории Египта). Ответственность за убийства взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».





«Я не знала о случившейся трагедии до поездки в Египет. Во время экскурсий нам показывали современные памятники в Шарм-эль-Шейхе, древние мечети и в том числе православную коптскую церковь. Меня поразила трагическая судьба людей, сила их духа. Когда я вернулась в Ташкент, стала думать о том, как воплотить идею стойкости человеческого духа. Меня волновал вопрос, как и с чем приходит человек к последнему моменту своей жизни. Особенно остро для меня он зазвучал в 2021 году, когда людей косил ковид. А сколько жизней простых людей обрываются в боевых точках…», — объясняет название инсталляции «XXI век» Назира Кузиева.





Главный образ арт-объекта — бумажные ангелы, которые парят над лесом из деревянных лестниц. Художница рассказывает, что это отсылка к погребальным носилкам, которые оставляли в могиле в виде лестницы «для того, чтобы помочь душе усопшего подняться на небеса». Платформы, на которых расположены лестницы, имеют форму портала мечети. Между ангелов в воздухе «висит» 21 ключ. Каждый из них, по словам автора, ведёт к той двери, которую человек заслужил поступками и мыслями в течение земной жизни.





Центральной инсталляцией выставки «AVES» является работа «Достижение желаемого». С одной стороны, она отсылает к поэме Алишера Навои «Язык птиц». По сюжету, птичья стая отправляется в Страну вечности на поиски совершенного «властителя пернатых». В экспозиции представлено декоративное блюдо с изображением удода, благодаря которому птицы узнают о существовании Симурга. Есть само крылатое существо, напоминающее Симурга, и пернатые странники.

По словам керамистки, поэме Навои посвящены четыре декоративных блюда с изображениями птиц. Точку в проработке темы она ещё не поставила и планирует к ней вернуться. Саму инсталляцию автор трактует иначе.





«Это работа о взгляде на мир глазами людей трёх типов. Одни судят о себе и мире, выглядывая из мышиной норы. Они предпочитают жить, как живётся. Другие смотрят вокруг с высоты гор и пытаются что-то изменить к лучшему в себе, окружающем мире. Третий тип — это люди, которые видят мир с высоты птичьего полёта. Их сила заключается в том, что они принимают мир таким, какой он есть, и живут гуманистическими целями. Именно такие люди двигают прогресс», — рассказывает Назира Кузиева.





Крылатое существо, которое является частью инсталляции — это мифологическая птица Феникс, символ возрождения. Её автор ассоциирует с собой.

«Когда я создаю произведения, я отдаю все свои мысли, чувства, силы, знания и именно в тот момент сгораю, чтобы потом возродиться для воплощения новых идей», — говорит керамистка.

Выставка «AVES» Назиры Кузиевой открыта в Галерее изобразительного искусства (НБУ) до 12 июня.