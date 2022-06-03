Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве, сообщила пресс-служба главы государства.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписано 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.

В их числе:

«дорожная карта» по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере промышленной кооперации;

соглашение между министерствами культуры в области культуры и искусства на 2022−2023 годы;

«дорожная карта» по развитию двустороннего сотрудничества между Джизакской областью Узбекистана и Согдийской областью Таджикистана;

меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;

меморандум о сотрудничестве в отрасли шелководства.

По данным пресс-службы президента Таджикистана, среди подписанных документов также — меморандум между Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

Затем президенты выступили на брифинге для представителей местных и зарубежных средств массовой информации.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Таджикистан является проверенным веками близким соседом, верным другом и надёжным стратегическим партнером.

Он особо подчеркнул, что благодаря совместным усилиям в двусторонних отношениях удалось достичь действительно прорывных результатов, поднять их на самый высокий уровень.





«Именно благодаря этому сегодня принято поистине судьбоносное решение. Мы подписали историческую Декларацию об укреплении вечной дружбы и союзничестве», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«В Таджикистане очень высоко ценят личный вклад президента Узбекистана в развитие добрососедских таджикско-узбекских связей. В октябре текущего года Таджикистан и Узбекистан отмечают тридцатую годовщину установления дипломатических отношений. Знаменательно, что в юбилейном для нас году мы приняли историческое по значимости решение — поднять уровень наших отношений до союзничества», — отметил Эмомали Рахмон.

Президенты отметили, что за последние годы объем двустороннего товарооборота вырос почти в 40 раз, а с начала этого года на 35%.

Накануне визита в Душанбе состоялось заседание межправительственной комиссии, а в городе Ташкенте прошел бизнес-форум, по итогам которых подписан пакет документов и контрактов на сумму свыше 1 млрд долларов, утверждена «дорожная карта» промышленной кооперации.

Как сообщила пресс-служба президента Таджикистана, двусторонние соглашения предусматривают сотрудничество предпринимателей в сферах добычи и переработки железного порошка, строительства текстильной фабрики в Таджикистане, поставок первичного алюминия в Узбекистан, производства хлопкового волокна и холодильников.

С 20 июня будет запущен пассажирский поезд по маршруту «Ташкент — Душанбе». Стороны договорились формировать новые транзитные коридоры и создавать современную логистическую инфраструктуру, наращивать авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки, совместно создавать агрокластеры и современные производства, наладить переработку плодоовощной продукции и вместе выходить на рынки третьих стран.

Было подчеркнуто, что имеются уникальные возможности для плодотворного сотрудничества в сфере энергетики и рационального водопользования. В этой связи Узбекистан выразил поддержку инициативе президента Таджикистана о создании Международного фонда сохранения ледников и объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено расширению межпарламентского диалога и народной дипломатии, развитию межрегиональных связей, укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия.





«Скрепляющим фактором выступают наши многочисленные национальные общины, которые вносят достойный вклад во взаимообогащение и сближение братских народов, а также в развитие двух стран. Мы подтвердили нашу готовность и далее создавать все необходимые условия для успешной деятельности национальных культурных центров», — подчеркнул президент Узбекистана.

Кроме того, узбекская сторона намерена увеличить количество ежегодно выделяемых для граждан Таджикистана образовательных грантов.

Будет продолжено регулярное проведение взаимных Дней кино, культуры и различных фестивалей. В этом году начнутся съемки совместного фильма о дружбе двух великих поэтов и мыслителей — Алишера Навои и Абдурахмона Джами.

«Думаю, что его показ станет долгожданным событием в рамках широкого празднования 30-летия дипломатических отношений между нашими государствами», — заявил Шавкат Мирзиёев.

В ходе переговоров лидеры Узбекистана и Таджикистана также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности, констатировали особую важность Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, отметили необходимость продолжать конструктивный диалог и взаимную поддержку в рамках международных организаций и структур.