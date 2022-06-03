Днем в пятницу территория Узбекистана будет находиться под влиянием высотного циклона, расположенного над северо-восточными районами республики, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По большинству областей ожидается сухая и ветреная погода. Скорость ветра при порывах местами может достигать 18−23 м/с и сопровождаться пыльным поземком. По Ташкентской области, областям Ферганской долины, горным и предгорным районам республики во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах возможно выпадение града. Температура воздуха днем не превысит +25…+30 градусов.

В субботу неустойчивый характер погоды сохранится лишь по восточным районам страны. По предгорным и горным районам, в ночные и утренние часы по областям Ферганской долины местами возможен кратковременный дождь, гроза.

По остальной территории республики будет сухо и малооблачно. Порывистый ветер местами с пыльным поземком ожидается в отдельных районах центральных и юго-восточных областей. Температура воздуха будет в пределах +27…+32 градусов.

В воскресенье сухо и малооблачно будет практически по всей территории республики. Кратковременные дожди возможны лишь в отдельных предгорных и горных районах. Дневная температура повысится +33…+35 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до +36…+37.

По горным и предгорным районам 3−4 июня возможны селе-паводковые явления.