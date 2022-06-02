В Узбекистане с 2015 года запрещены выпуск и продажа нейодированной пищевой соли. На момент принятия закона об этом сообщалось, что распространённость йододефицитных состояний по стране составляет 40%. Повышение уровня потребление йодированной соли было направлено на улучшение здоровья населения.

Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья провела изучение продукции предприятий по производству и упаковке йодированной поваренной соли и выявила неполное соответствие продукции отдельных производителей установленным требованиям.

Как сообщила на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций в среду глава пресс-службы СЭС Мафтуна Саидова, в Узбекистане действует 117 предприятий по производству и упаковке йодированной соли. С начала года проверки были проведены на 47 предприятиях, в мае — на 7 предприятиях.

На этих 7 предприятиях было взято 11 образцов соли. Проверка показала, что 27,2% образцов не соответствуют установленным нормам. В результате был наложен запрет на реализацию 50,6 тонны поваренной соли предприятий из Ташкента, Ташкентской области и Сурхандарьи. Выдано предписание отправить продукцию на повторное обогащение йодом. В отношении 7 должностных лиц документы представлены в суды для принятия законных мер.

Представитель СЭС также сообщила, что в прошлом году специалисты провели селективное исследование среди учащихся школ Ферганской долины и выявили йододефицит у 30% обследованных детей. Изучение потребляемой соли в регионе показало, что от 10 до 53,3% содержит недостаточное количество йода.

«Для полной оценки эпидемиологической ситуации нужен более масштабный мониторинг по всей стране и изучение статистических данных», — отметила Мафтуна Саидова.

Напомним, что йододефицит негативно влияет на здоровье женщин, физическое и умственное развитие детей и подростков. Важно помнить, что количество йода в соли может уменьшаться при несоблюдении требований по её хранению.