В понедельник по большей части территории Узбекистана ожидается сухая и нежаркая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Дневная температура воздуха будет в пределах +25…+28 градусов. Лишь по областям Ферганской долины, преимущественно в предгорных и горных районах во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза.

Во вторник и до конца рабочей недели по территории Узбекистана прогнозируется погода без осадков, только в горных районах в отдельные дни местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Температура будет постепенно повышаться и к середине недели, 1−2 июня будет в пределах ночью +15…+18 градусов, днем — +31…+34, по югу и пустынной зоне — до +35…+37. В пятницу 3 июня температурный фон понизится на 2−3 градуса.

Местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.