В Иштыханском районе Самаркандской области туристический автобус Zhongtong столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. Дорожный инцидент произошел 22 мая, однако УБДД УВД Самаркандской области сообщило о нем только 29 мая.

Автобус перевозил иностранных туристов из Бухары в Самарканд. ДТП произошло около часа ночи. По предварительной информации водитель автобуса заснул за рулем.

Напарник водителя автобуса получил серьезные травмы и скончался на месте. Из числа пассажиров пострадал гражданин Румынии, он был госпитализирован с легкими травмами.

УБДД области, как и в похожих случаях ранее, провело обсуждение ДТП с местными жителями.