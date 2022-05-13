6 мая на 22-м километре автодороги A-378 «Самарканд — Карши» на территории Нурабадского района Самаркандской области произошло смертельное ДТП, сообщила 13 мая пресс-служба областного УВД.

Водитель автомобиля Nexia — житель Сырдарьинской области — уснул за рулём, и машина врезалась в бетонное ограждение, после чего вылетела с дороги и загорелась. В результате пожара погибло четверо пассажиров. Водитель был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

В селе, где проживали погибшие, с участием жителей, руководства ОВД и хокима района прошло обсуждение трагедии. Подобные обсуждения в махаллях после ДТП стали традицией.

Кадр из репортажа УБДД УВД Самаркандской области.

В репортаже пресс-службы УБДД УВД области говорится, что причинами ДТП стали неопытность водителя и то, что он не выспался до того, как сел за руль.

«Он получил права всего пять месяцев назад. По вине водителя погибло четыре человека, а сам он сейчас борется за жизнь», — говорит голос за кадром.

«Возникает резонный вопрос: кто же виноват? Разве 80-летний мужчина или 70-летняя женщина, сидевшие рядом с водителем, не могли сказать ему: „Сынок, выспись, потом поедем“? Или если бы они сказали: „Ты ещё новичок, дорога дальняя, у такого-то человека опыта больше, давай, мы с ним поедем“, все было бы хорошо, не так ли? Смотрите — из-за одной ошибки сколько судеб разрушено», — отмечает диктор.

«Среди погибших есть и 11-летняя девочка. Что она ещё видела в жизни? Теперь родители, отправившие её с бабушкой и дедушкой в путешествие, всю оставшуюся жизнь проведут в сожалении», — говорит он.

«Дорогие пользователи дорог, особенно водители! Во многих случаях из-за ваших ошибок происходят дорожно-транспортные происшествия. Сколько это будет продолжаться? Мы ведь люди. Давайте же мыслить как люди. Жить как люди. Выводы делайте сами», — заключает диктор.

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