Бекназар Абдикамалов и Азиз Муртазаев из Каракалпакстана вместе с партнëром из Сингапура Джастином Кимом получили инвестиции в размере 3 млн долларов от компании Meta (Facebook) для совместного стартапа в области психического здоровья — Ami. Об этом сообщила пресс-служба IT-Парка.

Проект включает в себя онлайн-консультационные сессии, которые помогут сделать более доступной психиатрическую помощь. Это позволит владельцам компаний в странах Азии внедрить улучшить ментальное здоровье сотрудников.

По словам основателей стартапа, идея создания подобной платформы появилась после пандемии. В отчёте Всемирной организации здравоохранения за март 2022 года говорится, что после пандемии уровень депрессии и тревоги во всём мире повысился на 25%.

«Мы впечатлены страстью и талантом команды Ami и с нетерпением ждём возможности поддержать их, чтобы дать людям в Азии ещё один способ поддержать своё психическое здоровье», — сказала глава отдела инвестиций Meta Сунита Парасураман.

Основатели проекта подчеркнули, что помимо Сингапура и Джакарты — двух самых динамичных центров стартапов в Азии — Ami планирует расширяться по всей Азии, предлагая компаниям возможность привлекать и удерживать лучших специалистов с помощью конкретной платформы для поддержки ментального здоровья. Они считают своей миссией расширять знания людей о важности психического здоровья.

К Meta в раунде финансирования присоединились существующие инвесторы Goodwater Capital (поддержавшие Kakao, Coupang и Viva Republica), Strong Ventures, January Capital и Collaborative Fund.

В процессе регистрации пользователи заполняют форму с подробным описанием того, что их больше всего беспокоит, и в зависимости от их ответов они будут соединены с практикующим специалистом и получат необходимую психологическую поддержку.