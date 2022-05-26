Рак шейки матки (РШМ) — это единственный вид рака, который предотвратим. В Узбекистане этот вид онкологии второй по распространённости среди женщин и является третьей по значимости причиной смертности от раковых заболеваний.

Ежегодно около 1600 женщин ставятся на онкологический учёт с диагнозом «рак шейки матки». И около 600 женщин в год умирают от него. 90% случаев начинаются с инфекции, вызванной некоторыми типами вируса папилломы человека.

Национальные программы скрининга женщин на этот вид ещё не внедрены, однако с прошлого года проводился пилотный бесплатный скрининг на РШМ в Каракалпакстане и Ташкентской области.

Женщины и девушки могут обезопасить себя от этого заболевания, делая профилактические шаги. Подробнее о них — в инфографике, разработанной Министерством здравоохранения при поддержке Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) в рамках совместного проекта с Программой развития ООН, финансируемого правительством Японии.

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Рак шейки матки — это опасное и распространённое заболевание, встречающееся у женщин любой возрастной группы. Пик заболеваемости приходится на 45−55 лет.

Шейка матки — нижняя часть органа, расположенная между телом матки и влагалищем.

Четыре фактора в развитии рака шейки матки:

онкогенные типы вируса папилломы человека (ВПЧ);

длительное наличие вируса в шейке матки;

ранний брак, инфекции, частые роды;

иммунодефицит.

Причины развития: ВПЧ, передающиеся половым путём. Они встречаются у 80% молодых людей в возрасте 15−30 лет. Обычно вирусы «уходят» из организма в течение 2−3 лет. Длительное пребывание вируса в шейке матки может привести к развитию рака.

Этот рак на 100% предотвратим. Он развивается медленно. Раку предшествуют предраковые состояния. Есть достаточно времени для их диагностики и лечения. Сдача ПАП- или ДНК-теста может спасти жизнь. Для этого нужно всего 5 минут.





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Скрининг рака шейки матки — это ранняя диагностика и лечение предраковых состояний шейки матки.

Три простых шага в профилактике рака шейки матки

Шаг 1. Вакцинация (9−26 лет)

Вакцинация от ВПЧ до начала половой жизни. C 2019 года в Узбекистане ведётся бесплатная вакцинация девочек в возрасте 9 лет на базе школ и медучреждений. Почитать о вакцинации можно на сайте Минздрава Privivki.uz.

Шаг 2. ПАП-тест (21−65 лет)

Если вам 21 год, то можно сдать ПАП-тест для выявления вирусных поражений шейки матки. Если результат нормальный, то тест надо повторять каждые 3 года.

Шаг 3. ДНК-тест (30−65 лет)

ДНК-тест определяет опасные типы ВПЧ. Не рекомендуется сдавать раньше 30 лет. Если в тесте вируса нет, сдавать ПАП-тест надо каждые 3 года или сдавать ДНК-тест + ПАП-тест каждые 5 лет.

Если ДНК-тест и ПАП-тест недоступны, врач может провести визуальные пробы с уксусной кислотой или раствором йода. Визуальные пробы могут выявить предрак и РШМ на ранней стадии.

Если вам 65 лет и последние 10 лет результаты скрининга были отрицательные, можно прекратить скрининг на РШМ.