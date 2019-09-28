В октябре в Узбекистане пройдет первая вакцинация 9-летних девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ). По оценкам Министерства здравоохранения, плановая вакцинация должна предотвратить более 1100 новых случаев заболеваемости раком шейкой матки у женщин и около 600 смертей в год.

Недавно «Газета.uz» просила читателей прислать вопросы о вакцинах против ВПЧ. Мы попросили ответить на них руководителя программы иммунизации Минздрава Дилором Турсунову, врача-гинеколога центра «Здоровье женщин» Мухаббат Ахмедову, онколога Республиканского центра онкологии Наргизу Захидову, профессора педиатрии Дильбар Махмудову и специалиста по иммунизации представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Камолу Сафаеву.

Что такое ВПЧ?

Вирус папилломы человека — это общее название группы вирусов, чрезвычайно широко распространенных во всем мире. Известно более 190 типов вируса, из которых не менее 13 приводят к развитию рака. ВПЧ передается, главным образом, половым путем, и большинство заражений ВПЧ происходит вскоре после начала половой жизни.

Как определить, является ли человек носителем ВПЧ? Есть ли внешние признаки?

Узнать, есть ли у человека ВПЧ, можно только после специального лабораторного анализа. Большинство ВПЧ-инфекций не вызывает симптомов или внешних признаков.

Могут ли мужчины быть носителями ВПЧ?

ВПЧ является одной из наиболее распространенных инфекций как у мужчин, так и у женщин.

Какие заболевания провоцирует ВПЧ у мужчин и у женщин?

Вирус вызывает онкологические заболевания у обоих полов. Папилломавирусная инфекция также причастна к 20−90% случаев плоскоклеточного рака заднего прохода, ротоглотки, вульвы, влагалища и полового члена.

ВПЧ-инфекции низкого онкогенного риска вызывают аногенитальные бородавки у мужчин и женщин. Среднее время между инфицированием типами ВПЧ-6 или 11 и развитием аногенитальных бородавок составляет 11−12 месяцев у мужчин и 5−6 месяцев у молодых женщин. Аногенитальные кондиломы с трудом поддаются лечению.

ВПЧ-6 и ВПЧ-11 могут также вызывать редкое состояние, известное как рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП), при котором бородавки формируются в гортани или других частях дыхательных путей. РРП наблюдается в основном у детей в возрасте младше 5 лет или у лиц на третьем десятке жизни. В редких случаях женщины с генитальной ВПЧ-инфекцией могут передать вирус младенцу во время родов. Нелеченный РРП может привести к серьезной проблеме из-за обструкции дыхательных путей.

Можно ли вылечиться от ВПЧ?

Большинство инфекций ВПЧ не приводят к появлению симптомов или болезни и проходят сами. Около 90% инфекций проходят в течение двух лет.

Устойчивая инфекция определенными типами ВПЧ (чаще всего 16 и 18) может приводить к развитию предраковых патологических состояний. Без лечения эти состояния могут развиться в рак шейки матки и другие виды рака.

Расскажите о раке шейки матки и его связи с ВПЧ.

Рак шейки матки (РШМ) является четвертым среди наиболее распространенных видов рака у женщин. По оценкам, в 2018 году число новых случаев в развивающихся странах составило 570 тысяч (84% от всех новых случаев в мире). От РШМ умерло около 311 тысяч женщин, причем более 85% этих случаев смерти имели место в странах с низким и средним уровнем дохода.

Иллюстрация: Всемирная организация здравоохранения.

РШМ развивается в результате передающейся половым путем ВПЧ-инфекции определенных типов. В 70% случаев причиной РШМ оказываются ВПЧ двух типов (16 и 18). Вакцины, формирующие иммунитет к ВПЧ 16-го и 18-го типов, рекомендованы ВОЗ и одобрены к применению во многих странах.

Симптомы РШМ обычно появляются только на продвинутой стадии рака и могут включать следующие:

нерегулярные, межменструальные или патологические вагинальные кровотечения после полового акта;

боли в спине, ногах или в области таза;

усталость, потеря веса, потеря аппетита;

неприятные ощущения во влагалище или выделения с неприятным запахом;

одна опухшая нога;

на поздних стадиях могут появляться более тяжелые симптомы.

В комплекс мероприятий по борьбе с РШМ входят первичная (вакцинация против ВПЧ), вторичная (скрининг и лечение предраковых поражений у женщин в возрасте старше 30 лет), третичная профилактика (диагностика и лечение инвазивного РШМ) и паллиативная помощь.

Скрининг на РШМ — это тестирование на предраковые состояния и рак среди женщин, не имеющих симптомов и чувствующих себя совершенно здоровыми. Если скрининг выявляет предраковые патологические состояния, их можно легко лечить, тем самым предотвратив развитие рака. Скрининг может также выявить рак на ранней стадии с высокой вероятностью излечения.

С учетом того, что предраковые состояния развиваются на протяжении многих лет, каждой женщине в возрасте 30−49 лет рекомендуется пройти скрининг по меньшей мере один раз в жизни, а лучше — чаще.

В настоящее время доступны три типа скрининга:

обычный тест Папаниколау и жидкостная цитология;

визуальная проверка с использованием уксусной кислоты;

тестирование на типы ВПЧ высокого риска.

Раннее лечение от ВПЧ позволяет предотвратить до 80% случаев развития РШМ в этих странах.

Нужно ли мальчикам и мужчинам делать вакцину против ВПЧ?

На сегодняшний день 11 стран, включая Австрию, Швейцарию и некоторые районы Италии, предлагают вакцину против ВПЧ как мальчикам, так и девочкам. Но наиболее распространенным заболеванием, вызываемым ВПЧ, является рак шейки матки. Поэтому защита женщин от этого потенциально смертельного заболевания является основной целью программ вакцинации.

Защита девочек от ВПЧ также косвенно защищает их будущих партнеров. Такая общая защита или «коллективный иммунитет» доказали свою высокую эффективность с точки зрения препятствования распространению вируса.

Каждая страна самостоятельно принимает решение о том, кого следует вакцинировать против ВПЧ, исходя из национальных показателей бремени болезни и имеющихся финансовых ресурсов. Если страна располагает достаточными возможностями и финансами, она может распространить охват вакцинацией на девочек старше 14 лет и на мальчиков.

Расскажите о вакцине против ВПЧ, которая будет использоваться в Узбекистане. Чем эта вакцина отличается от других?

В Узбекистане будет применяться вакцина «Гардасил» (Gardasil), производимая компанией Merck Sharp & Dohme (иногда именуется MSD или Merck). Вакцина получила лицензию на применение в 2006 году. Она производится в Голландии и применяется более чем в 70 странах, среди которых США, Канада, Австралия, Израиль, Россия, Грузия, Молдова, ЮАР и другие.

Вакцина «Гардасил» — четырехвалентная вакцина, то есть она защищает от четырех наиболее опасных и распространенных типов ВПЧ — 6, 11, 16 и 18. Вакцина предназначена для использования среди женщин и мужчин в возрасте 9 лет и старше для предотвращения предраковых поражений и рака шейки матки, влагалища и заднего прохода, вызываемых типами ВПЧ высокого риска, а также аногенитальных бородавок, появление которых связано связано с типами ВПЧ 6 и 11.

MSD также производит вакцину против ВПЧ «Гардасил 9» (Gardasil 9). В 2014 году вакцина получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Минздрава США. В Узбекистане этот вид вакцины против ВПЧ еще не зарегистрирован.

Существует другой вид вакцины «Церварикс» (Cervarix). Вакцина производится компанией GlaxoSmithKline. В 2007 году она получила лицензию на применение. «Церварикс» является двухвалентной вакциной, то есть защищает от двух типов ВПЧ — 16 и 18.

«Гардасил» и «Церварикс» зарегистрированы в Узбекистане и являются высокоэффективными в предотвращении заражения вирусами онкогенных типов ВПЧ и профилактике поражений шейки матки, вызванных этими типами вируса. Вакцины обеспечивают перекрестную защиту против типов вируса, не включенных в состав вакцин.

Учитывая тот факт, что четырехвалентная вакцина «Гардасил» дополнительно защищает от остроконечных кондилом, было принято решение включить именно эту вакцину в национальный календарь вакцинации Узбекистана.

Каков состав данной вакцины? Является ли эта вакцина «живой»?

Вакцина «Гардасил» не является «живой». Она состоит из вирусоподобных частиц, которые содержат белковую оболочку вируса без каких-либо генетических материалов самого вируса. Благодаря сходству с вирусом, вакцина возбуждает иммунную систему, заставляя ее вырабатывать защитные антитела против ВПЧ.

Для обеспечения максимально возможной эффективности вакцина также содержит небольшое количество адъювантов (веществ, помогающих усилить иммунный ответ организма). Они включают в себя минеральные соли, воду и такие материалы, как сульфат алюминия (квасцы) — вещество, с которым люди регулярно контактируют через воздух, пищу и косметику (например, дезодоранты).

Доступные в настоящее время вакцины против ВПЧ не содержат ни тиомерсал (разрешенный к использованию и безвредный консервант, применяемый при производстве некоторых других вакцин), ни какие-либо другие вещества, содержащие ртуть.

Почему для вакцинации девочек выбран возраст 9 лет? Можно ли сделать прививку более взрослым девочкам и девочкам младше 9 лет?

В Узбекистане по рекомендации ВОЗ решено прививать девочек в возрасте 9 лет. До 9 лет вакцину делать нельзя. Наилучшим временем для вакцинации ребенка против ВПЧ является возраст от 9 до 14 лет. В этом возрасте вакцина обеспечивает наиболее сильный иммунный ответ.

Вакцина будет бесплатно предоставляться только для 9-летних девочек. Сейчас ведутся переговоры о получении ВПЧ-вакцины для бесплатной вакцинации девочек 11−14 лет в 2020 году.

Означает ли включение прививки против ВПЧ в национальный календарь, что вакцинация обязательна для всех девочек?

Министерство здравоохранения включило вакцины против ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок в 2015 году. В феврале Минздрав объявил, что вакцинация против ВПЧ начнется в октябре 2019 года.

То, что вакцина включена в национальный календарь, означает, что государство гарантирует наличие бесплатной качественной вакцины на первичном звене здравоохранения для детей соответствующего возраста.

«Государство является гарантом безопасности и эффективности каждой вакцины. Прививки спасают жизни, улучшают здоровье, предотвращают инвалидизацию детей», — отметили в Министерстве здравоохранения и представительстве ВОЗ.

«То, что такая вакцинация является обязательной, означает, что для профилактики того или иного заболевания нужно обязательно привиться. Слово „обязательно“ нужно понимать в нормативно-правовом ключе», — добавили в Минздраве.

Обеспечение закупки и проведения профилактических прививок проводится за счет государственного бюджета и гарантируется государством. Охват населения обязательными вакцинами контролируется Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия.

Смогут ли родители и опекуны ознакомиться с сертификатом вакцины против ВПЧ?

Родители или опекуны ребенка могут ознакомиться с сертификатом вакцины «Гардасил» перед вакцинацией. Все три вакцины против ВПЧ обладают сертификатом качества ВОЗ.

Могут ли родители или опекуны отказаться от вакцинации своих дочерей?

В Узбекистане нет принуждения граждан к медицинским манипуляциям, в том числе к проведению плановых прививок. Принуждение противоречит Конституции и закону «Об охране здоровья граждан».

«Граждане должны обосновано принимать решения касающиеся их здоровья, прислушиваясь к мнению лечащего врача. Защита ребенка от кори — это прививка против кори, защита дочерей от рака шейки матки — вакцина против ВПЧ. Если родители принимают решение не вакцинировать детей, то это право за ними закреплено законом, и ни один медицинский работник не имеет права принуждать к проведению прививки», — подчеркнули в Минздраве.

Должны ли родители и опекуны подписывать какие-либо документы, если они отказываются от обязательной вакцинации дочерей?

Возможно, будет необходимо указать причину отказа.

Какова продолжительность действия данной вакцины?

Поскольку первая вакцина была внедрена в 2006 году, полная продолжительность защиты еще неизвестна. Но эксперты внимательно исследуют иммунитет привитых людей. Новые данные показывают, что люди, получившие прививку более 12 лет назад, до сих пор имеют полную защиту от типов ВПЧ, включенных в полученную вакцину, и поэтому по-прежнему защищены от риска развития предраковых поражений шейки матки и заболеваний, вызываемых этими типами ВПЧ.

Нет никаких свидетельств того, что такая защита ослабевает с течением времени, и многие эксперты полагают, что вакцина сохранит свою эффективность в течение нескольких десятилетий.

Как часто нужно прививаться?

По рекомендации ВОЗ для возникновения стойкого иммунитета детям до 14 лет нужно получить две дозы вакцины против ВПЧ с введением второй дозы вакцины через полгода после первой. Допускается интервал между дозами до 12 месяцев.

Детям старше 14 лет нужно получить три дозы вакцины. Вторая доза вводится через два месяца после первой дозы, а третья доза вводится через полгода после первой дозы.

Требуется ли пройти обследование, сдать какие-либо анализы перед вакцинацией?

Детям и взрослым без существующих проблем со здоровьем не нужно проходить медосмотр перед получением вакцины против ВПЧ. Но согласно санитарным нормам и правилам нашей страны, каждый ребенок перед вакцинацией будет осмотрен врачом.

Есть ли противопоказания для данной вакцины?

Беременность, возраст до 9 лет и сильная аллергическая реакция (анафилактический шок) — три абсолютных противопоказания к вакцине против ВПЧ.

Вакцинацию следуют отложить, если температура тела выше 38 градусов по Цельсию. Повышенная температура тела является временным противопоказанием, и после выздоровления рекомендуются провести прививку.

Какие побочные действия есть у данной вакцины? От чего зависит возникновение негативной реакции организма на вакцину?

Как и другие вакцины и лекарственные средства, ВПЧ-вакцина может вызывать легкие побочные эффекты. Самые распространенный из них: покраснение, отечность или болезненное ощущение в месте инъекции. Именно поэтому инъекцию планируется вводить в левую руку у правшей и и правую руку у левшей.

Некоторые люди также испытывают в течение первого дня после прививки головную боль, небольшое повышение температуры тела, боль в суставах или мышцах или временную тошноту. Эти местные реакции или побочные эффекты обычно продолжаются не больше суток и являются неопасными.

Иногда в связи с тревогой, стрессом или страхом укола у подростков может наблюдаться обморочное состояние во время или сразу после введения вакцины. Это чаще происходит в случаях, когда дети или молодые люди получают вакцину в общей группе, например, в школе. Такая реакция связана со стрессом и чувством тревоги, а не с самой вакциной.

Примерно у одного из миллиона человек, получивших вакцину любого вида, проявляется сильная аллергическая реакция — анафилактический шок. Поэтому, в качестве меры предосторожности, человек, получивший вакцину, должен оставаться под врачебным наблюдением в течение 15 минут после введения вакцины. Если он почувствует головокружение или какие-либо изменения слуха или зрения сразу после вакцинации, он должен сообщить об этом медицинскому работнику.

Как влияют на эффективность прививки против ВПЧ возраст старше 14 лет, сексуальная активность и наличие детей, климактерический период и наличие ВПЧ?

Производитель вакцины «Гардасил» рекомендует применять вакцину против ВПЧ в возрастном промежутке между 9 и 45 годами. Есть страны, в которых проводится вакцинация девочек и девушек с 9 до 25 лет. Тем не менее, рекомендация ВОЗ ограничивает возраст подлежащих вакцинации девочек с 9 до 14 лет.

Вакцины против ВПЧ нацелены на наиболее распространенные и опасные типы вируса, передаваемые половым путем. Защита, которую они обеспечивают, является наиболее сильной в отношении тех типов ВПЧ, входящих в состав вакцины, воздействию которых прививаемое лицо еще не подвергалось.

Как правило, люди заражаются одним или несколькими такими типами вируса вскоре после начала половой жизни. Поэтому, для того чтобы извлечь максимальную пользу от вакцинации, лучше всего прививаться до начала половой жизни.

Вакцина используется для профилактики, а не лечения ВПЧ.

Какова стоимость вакцины против ВПЧ для девочек 9−14 лет, девушек, женщин, мальчиков и мужчин?

Вакцины против ВПЧ бесплатны только для девочек 9 лет. Все остальные возрастные категории, а также мальчики и мужчины не смогут получить вакцину в поликлинике даже платно.

Платно вакцину можно получить в центрах вакцинации. Однако, по данным Министерства здравоохранения, ни один частный центр иммунизации в стране не ввозил вакцины против ВПЧ в этом году. Для сравнения, в России и Казахстане вакцина против ВПЧ стоит около 100 долларов США.

Сейчас ведутся переговоры о получении ВПЧ-вакцины для бесплатной вакцинации девочек 11−14 лет в 2020 году.

Минздрав поясняет, что девочки 10 лет в 2020 году не смогут получить бесплатную вакцину против ВПЧ, потому что в следующем году 10 лет исполнится тем, кто должен был получить вакцину в 2019-м.

«Девочки, пропустившие вакцинацию в этом году, не смогут получить ее бесплатно в будущем. Прививать девочек старшего возраста будут однократно. Это одноразовая акция. В 2021 году шанса привить девочек старшего возраста уже не будет», — отметили в министерстве.

Не вызывает ли данная вакцина бесплодие? Какие исследования подтверждают ее безопасность?

Есть убедительные научные данные о том, что ВПЧ-вакцины не влияют негативно на репродуктивную функцию. Клинические испытания, проведенные до лицензирования первой ВПЧ-вакцины в 2006 году, а также мониторинг и исследования безопасности, осуществленные после ее внедрения, подтвердили, что вакцина не вызывает никаких нарушений репродуктивной функции женщин.

Более того, ВПЧ-вакцина способствует защите репродуктивной функции благодаря профилактике предраковых поражений шейки матки и рака шейки матки. Хирургическое лечение предраковых поражений шейки матки во время беременности может привести к преждевременным родам и гибели плода, а лечение рака шейки матки (удаление шейки матки и матки, химиотерапия и/или лучевая терапия) лишает женщину способности к деторождению.

В Узбекистане в 2010 году была проведена вакцинация 7000 девочек 12−14 лет вакциной «Гардасил». Сегодня многие из привитых в 2010 году девушек уже вышли замуж и стали мамами.

График: Всемирная организация здравоохранения.

«Идя навстречу мнению и пожеланиям широкой общественности, Министерство здравоохранения попросило национальное телевидение подготовить телевизионную передачу в формате ток-шоу, посвященную проблемам шейки матки. На ток-шоу будут в том числе приглашены и эти молодые мамы (съемки проходили 23 сентября)», — отметили в министерстве.

К каким результатам приведет вакцинация девочек против ВПЧ? Чем подкрепляются прогнозы ВОЗ?

В Узбекистане ежегодно около 1600 женщин ставятся на онкологический учет с диагнозом «рак шейки матки». И около 600 женщин в год умирают в стране от этого заболевания. Были сделаны специальные математические подсчеты, и ожидается, что при успешном внедрении вакцины против ВПЧ в Узбекистане будет предотвращено ежегодно 1100 случаев заболевания РШМ и 585 случаев смерти от РШМ.

При условии, что охват вакцинацией будет не ниже 90%, к 2050−2060 году в Узбекистане РШМ будет исключен как проблема общественного здравоохранения.

«Разумеется, факторами риска развития рака шейки матки являются возраст, воспалительные заболевание и воздействие химических канцерогенов. Однако заболевание считается проблемой общественного здравоохранение, если показатели распространенности и случаев смерти по этому заболеванию являются высокими. Если вакцина будет удачно внедрена, показатели заболеваемости снизятся до единичных случаев», — пояснили эксперты Минздрава.

График: Всемирная организация здравоохранения.

Какова статистика заболеваемости раком шейки матки в странах, где девочек прививают против ВПЧ?

В странах, где применяется ВПЧ-вакцина, наблюдается явное снижение показателей распространения ВПЧ-инфекции и патологических изменений шейки матки. Ожидается, что связанное с внедрением вакцины сокращение числа случаев РШМ станет заметным в ближайшие несколько лет. В этих странах также наблюдается резкое — более чем на 90% — снижение показателя распространенности остроконечных кондилом.

Вакцинация против ВПЧ имеет четко выраженный эффект с точки зрения сокращения распространения ВПЧ. Непосредственным свидетельством этого являются сокращение количества женщин с поражениями шейки матки и резкое снижение количества мужчин и женщин с остроконечными кондиломами.

Во всех случаях, когда распространение ВПЧ снижается, в течение нескольких последующих лет или десятилетий сокращается число случаев РШМ и других видов рака, связанных с ВПЧ.

Результаты исследований, проведенных до настоящего времени, показывают, что вакцина «Гардасил» является весьма эффективной. Исследования в Австралии, Бельгии, Швеции, Шотландии, Великобритании, США и Новой Зеландии продемонстрировали снижение количества девочек-подростков и женщин с ВПЧ-инфекцией и остроконечными кондиломами до 90%.

График: Всемирная организация здравоохранения.

Впоследствии, по мере того как группа вакцинированных начала проходить скрининг на рак шейки матки, сокращение случаев патологических изменений шейки матки стало еще более очевидным. Например, в Австралии и Дании, где ВПЧ-вакцина была внедрена 2007 и 2008 годах соответственно, а программы иммунизации достигли высоких показателей охвата, исследования показали снижение на 80% случаев патологических изменений шейки матки высокой степени, которые с большой вероятностью ведут к раку при отсутствии лечения.

Сейчас, после 12 лет использования и введения 270 миллионов доз, имеются достаточные доказательства, что вакцинация против ВПЧ является весьма эффективной с точки зрения профилактики хронических инфекций, которые могут привести к раку шейки матки.

Сокращение случаев рака шейки матки ожидается в ближайшие несколько лет по мере того, как первая группа девочек, которые были вакцинированы в раннем подростковом возрасте, достигнет возраста, в котором начинает возникать рак шейки матки.

У некоторых людей отрицательное отношение к этой вакцине. На чем основывается их отношение?

Главная причина отрицательного отношения к вакцинам — это отсутствие полной и достоверной информации. «ВОЗ объявила скептическое отношение к вакцинации одной из десяти главных угроз здоровью населения мира в 2019 году», — отметили в Минздраве.

Министерство в этом году обновило свой сайт о прививках. На нем собраны достоверные материалы об иммунизации на узбекском и русском языках. Вакцине против ВПЧ уделено отдельное внимание.

В Минздраве утверждают, что система фармаконадзора в Узбекистане работает очень серьезно. Мониторинг безопасности всех лекарственных препаратов, в том числе вакцин, осуществляется Государственным центром экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Их государственную регистрацию, контроль качества, стандартизацию и сертификацию обеспечивает Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве.

«Гардасил», «Гардасил 9» и «Церварикс» входят в число наиболее безопасных и наиболее эффективных вакцин, когда-либо разрешенных к применению. Каждая ВПЧ-вакцина была тщательно испытана на безопасность и эффективность в рамках клинических испытаний до получения разрешения к широкому применению. Кроме того, с момента внедрения вакцин ведется непрерывный мониторинг. До настоящего времени после введения 270 миллионов доз ВПЧ-вакцин в 92 странах вакцины продолжают демонстрировать очень хороший профиль безопасности.

Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин (ГККБВ) регулярно рассматривает научные данные о безопасности вакцин против ВПЧ, которые собираются в ходе исследований, проводимых по всему миру. Расследуется любое серьезное проявление после иммунизации, которое может быть связано с вакциной. При этом комитет обращает внимание на то, как часто такие проявления наблюдались до внедрения вакцины и после.

В январе 2016 года комитет пришел к выводу, что имеющиеся данные не вызывают тревоги относительно безопасности использования ВПЧ-вакцин. Европейское агентство по лекарственным средствам также провело независимую оценку и пришло к выводу, что вакцины являются безопасными и эффективными.