В Узбекистане внедряется новая инновационная национальная система скрининга на рак шейки матки на основе программы тестирования и лечения вируса папилломы человека (ВПЧ). Она будет реализована в рамках глобальной инициативы Всемирной организации здравоохранения по ликвидации рака шейки матки, сообщили «Газете.uz» в представительстве ВОЗ в Ташкенте.

Пилотная программа охватит два региона страны и предусматривает использование теста на ВПЧ для первичного скрининга и двух различных стратегий сортировки ВПЧ-положительных женщин. Программа была разработана ВОЗ, Министерством здравоохранения, Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Международным агентством по изучению рака (МАИР) при частичной поддержке посольства Франции.

90% случаев рака шейки матки начинаются с инфекции, вызванной ВПЧ, говорится в сообщении ВОЗ. Эта инфекция излечима при условии раннего выявления и надлежащего лечения. Регулярный скрининг, ранняя диагностика и своевременное лечение способны излечить пациентов с раком шейки матки. Успешная реализация этих трёх подходов может к 2050 году на 40% уменьшить количество новых случаев заболевания и предотвратить 5 миллионов связанных с ними случаев смерти в мире.

«Рак шейки матки может стать первым видом рака, который когда-либо удалось ликвидировать. Благодаря регулярному скринингу женщин и вакцинации девочек против вируса папилломы человека мы можем снизить заболеваемость раком шейки матки», — отметила представитель ВОЗ в Узбекистане д-р Лианн Куппенс.

Заболеваемость раком шейки матки и связанная с ней смертность представляют серьёзную угрозу для здоровья женщин. Осведомленность о раке шейки матки остаётся на низком уровне, особенно среди сельских женщин, несмотря на то, что среди женщин Узбекистана этот вид рака занимает второе место по распространённости и является третьей по значимости причиной смерти от рака, подчёркивают в ВОЗ.

Представитель ЮНФПА в Узбекистане Ю Ю отметил, что тремя важными элементами в реализации проекта являются добровольное участие, качество предлагаемых услуг и доступ к лечению. Он подчеркнул, что «более масштабный скрининг будет способствовать выявлению большего числа пациентов, что повысит спрос на услуги по лечению рака».

Пилотная программа охватит 6000 женщин в городе Чирчике Ташкентской области и 50 тысяч в Каракалпакстане и должна способствовать разработке национальной стратегии и программы первичного скрининга на рак шейки матки в системе здравоохранения Узбекистана. Задачами программы являются обеспечение надлежащего лечения предраковых состояний, направление женщин с инвазивным раком шейки матки к врачам- специалистам, инициирование разработки электронного реестра данных скрининга на это заболевание и внедрение системы оценки и контроля качества.

С 2019 года в Узбекистане в рамках национальной программы иммунизации вакцинацию против ВПЧ проходит когортная группа девочек в возрасте 9 лет. В ноябре текущего года программой будет охвачена дополнительная когортная группа девочек в возрасте 12−13 лет, которая получит вакцину против ВПЧ.

«Газета.uz» публиковала подробный материал о том, что такое вирус папилломы человека и что нужно знать о вакцинации.