15−25 июля в Ташкенте состоится первенство континента по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи, сообщило УзА.

Во вторник Азиатская федерация тяжёлой атлетики объявила об истечении объявленного срока подачи заявок на участие в чемпионате.

Согласно заявкам, собраны данные более чем о 400 участниках из 25 стран. Из них 250 среди юниоров и около 200 среди молодёжи. От Узбекистана подали заявки на участие в чемпионате более 40 спортсменов.

Отмечалось также, что 24 мая оргкомитет чемпионата Азии также анонсировал логотип соревнований.

Напомним, что тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали шесть медалей юниорского чемпионата мира среди юниоров, который состоялся в греческом городе Ираклионе 9 мая.