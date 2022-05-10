На чемпионате мира среди юниоров по тяжёлой атлетике в греческом городе Ираклионе 9 мая спортсмены Узбекистана завоевали пять золотых и одну серебряную медаль, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Фото: IWF / Steve Galvan.

Турсуной Джаббарова в рывке стала лидером в своей весовой категории (-87 кг), подняв 109 кг. В толчке она также показала лучший результат — 129 кг. В сумме она набрала 238 кг и завоевала титул чемпионки мира с тремя золотыми медалями.

Второе место заняла Энтони Рейес (Куба) с результатом 226 (99+127) кг, третье — Элизабет Оуэнс (США), навбрав сумме 222 (99+123) кг.

Фото: IWF / Steve Galvan.

Шарофиддин Амриддинов (до 102 кг) показал результат 168 в кг в рывке («серебро»), в толчке — 204 кг («золото») и, по итогам двух упражнений набрав 372 кг, завоевал чемпионский титул («золото»).

Второе место занял Петрос Петросян (Армения) — 363 (161+202) кг, третье — Мохаммед Хамада (Палестина) — 361 (168+193) кг.