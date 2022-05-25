Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая провел совещание по вопросам расширения добычи нефти и газа, сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии в том числе обсуждались меры по устранению потерь при доставке газа потребителям и внедрению автоматизированной системы контроля и учёта расхода природного газа (АСКУГ).

Председатель правления «Худудгазтаъминот» Баходир Эшмуратов сообщил, что работы по установке «умных» газовых счётчиков планируется завершить к сентябрю.

«На сегодняшний день мы охватили 97,7% домов частного сектора современными приборами учёта. Вместе с тем, продолжается установка в многоэтажных домах. Поставлена задача по полному завершению [установки] до 1 сентября», — заявил он.

Постановлением президента от сентября 2020 года поручалось завершить внедрение АСКУГ с установкой современных счётчиков во всех регионах Узбекистана до 1 августа 2021 года. До 1 июня того же года было поручено создать «современную биллинговую систему, функционирующую синхронно» с АСКУГ.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе «Худудгазтаъминот», всего запланирована установка 3,54 миллиона газовых счётчиков, в том числе 2,45 миллиона — в частных домах и 1,09 миллиона — в квартирах. По состоянию на 24 мая завод-производитель поставил 3,06 миллиона приборов.

«Установлено уже 2 миллиона 961 тысяча 622 штуки. Из них 2 миллиона 383 тысячи 61 — в частных домах (97%) и 578 тысяч 561 (53%) — в квартирах многоэтажек. При установке счётчиков акцент сделан на охват частных домов, потребление в которых выше. В многоквартирных домах, где есть централизованное теплоснабжение, счётчики будут установлены в последнюю очередь», — отметили в компании.

В Ташкенте установку «умных» счётчиков планировалось завершить до конца января текущего года, но этот срок также был продлён.

Поставщиком счётчиков и другого оборудования по результатам тендера было выбрано ООО «Texnopark», учреждённое хокимиятом Ташкента. Эта компания с начала 2020 года выпускает газовые смарт-счётчики под товарным знаком Osten.

Как писала «Газета.uz», проект предусматривал поставку до июля 2021 года 3,54 миллиона приборов учёта газа. Стоимость проекта составляет 5,28 трлн сумов (около 507 млн долларов США по курсу Центробанка на 1 декабря прошлого года), что также включает поставку, монтаж, пуско-наладку и сервисное оборудование.

Согласно данным информационно-поисковой системы «Интеллектуал мулк», заявку на регистрацию товарного знака Osten подавали компании Artel Engineering and Management и J-United Group (единственный учредитель — Джахонгир Артыкходжаев, являющийся хокимом Ташкента).