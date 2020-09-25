Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 сентября подписал постановление о дополнительных мерах по реализации проекта «Внедрение автоматизированной системы контроля и учета природного газа».

Напомним, по результатам тендера, проведенного предприятием «Худудгазтаъминот» среди отечественных производителей, договор на поставку электронных приборов учета природного газа и необходимого оборудования был заключен с ООО «Технопарк», учрежденным хокимиятом Ташкента прошлым летом.

Постановлением предусмотрено ускорение проекта за счет одновременной установки приборов учета всем потребителям (бытовым, промышленным и бюджетным) в населенных пунктах и на входной части крупных участков, с подключением их к автоматизированной системе.

Система будет внедряться по всей отрасли от производства газа до газораспределительных станций, границ районов (городов), входных частей крупных участков и конечных потребителей.

Приборы учета будут устанавливаться в первую очередь в регионах с высоким уровнем потребления газа и задолженности.

До 1 октября 2020 года систему планируется внедрить в Кибрайском, Зангиатинском и Ташкентском районах Ташкентской области — за счет средств «Худудгазтаъминот».

До 1 февраля 2021 года она должна охватить потребителей в Уртачирчикском, Чиназском, Юкоричирчикском, Янгиюльском и Карманинском районах, городах Ташкенте, Андижане, Бухаре, Гулистане, Джизаке, Намангане, Нукусе, Самарканде, Термезе, Ургенче, Карши, Каттакургане, Коканде, Маргилане, а также других регионах с повышенной задолженностью — за счет выделяемых кредитных средств Фонда реконструкции и развития.

Полное внедрение системы с установкой современных приборов учета во всех регионах страны намечено до 1 августа следующего года.

Крупные потребители, автомобильные газозаправочные станции и производители строительных материалов должны быть подключены к системе в двухмесячный срок, другие субъекты предпринимательства — до конца 2020 года за счет собственных средств, а объекты социальной сферы — до 1 мая 2021 года за счет средств государственного бюджета.

Для финансирования и реализации проекта запланировано привлечь кредит Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 150 млн долларов США на срок 4 года, включая льготный период 1 год, с процентной ставкой 6-месячный ЛИБОР плюс 3% годовых, учитывая капитализацию процентов, начисленных в льготный период по основному долгу.

Кроме того, привлекаются кредит «Узпромстройбанка» в эквиваленте 27,5 млн долларов, кредит иностранных банков для приобретения в Италии запасных частей электронных приборов учета газа под страховое покрытие государственного экспортно-кредитного агентства Италии SACE, а также средства республиканских фондов и отечественных банков, при необходимости — заемные средства зарубежных финансовых организаций для покрытия местных расходов проекта.

Согласно постановлению, в структуре Счетной палаты создается сектор по мониторингу внедрения автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии и природного газа, а также состояния расчетов.

На палату возложены дополнительные задачи по проведению анализа изменения потерь электроэнергии и газа в распределительных сетях предприятий-поставщиков, мониторинга и анализа хода внедрения автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии и газа, их потребления, взаимных расчетов и дебиторской и кредиторской задолженности.

До 1 июня 2021 года должна быть создана «современная биллинговая система, функционирующая синхронно» с автоматизированной системой контроля и учета газа.

В каждом регионе планируется открыть пункты по ремонту и оказанию сервисных услуг приборам учета и другому оборудованию.

Правительству поручено в двухнедельный срок разработать график взыскания задолженности потребителей перед «Худудгазтаъминот» за потребленный природный газ.

Кроме того, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено до конца 2020 года охватить все регионы страны связью и интернетом, а также привести качество связи в соответствие с техническими требованиями внедряемой системы.