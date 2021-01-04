Компания J-United Group планирует инвестировать 21,8 млрд сумов (около 2 млн долларов) в расширение центра логистики в Наманганском районе, следует из инвестиционной программы Узбекистана на 2021−2023 годы.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, единственным учредителем J-United Group, зарегистрированной в августе 2002 года, является хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.





Руководителем компании указан Абдурахим Аминов. Код ОКЭД компании — деятельность парков отдыха и тематических парков.

Согласно открытым данным ЕГРПО, Джахонгир Артыкходжаев также является учредителем в компаниях Dream Production (100%, аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории), Vedanta Production (100%, аренда и управление нежилыми помещениями), Ekzotella (100%, аренда и управление нежилыми помещениями), Sky Wind Systems (100%, производство приборов бытовой электроники), Techno Profil (100%, аренда и управление нежилыми помещениями) и «Узгазлойиха» (34,47%). Они были учреждены в 1991—2014 годах, пост хокима Джахонгир Артыкходжаев занимает с апреля 2018 года.

В сентябре 2019 года Джахонгир Артыкходжаев дал интервью Spot, в котором рассказал о выходе из бизнеса.

В январе прошлого года хоким, комментируя расследование британского издания Open Democracy, в котором говорится о потенциальном конфликте интересов, поскольку некоторые компании, участвующие в проекте Tashkent City, связаны с Джахонгиром Артыкходжаевым, сказал:

«Когда президент назначил меня руководителем, хокимом, учитывая набранный мной здесь опыт, его требованием было передать управление другим лицам, моим помощникам, но требования отказаться от доли не было».

Владеть долями в компаниях госслужащим прямо не запрещено

Министерство юстиции на запрос «Газеты.uz» ответило, можно ли иметь доли в компаниях со статусом ООО, АО, СП, занимая должность в органах государственной власти.

В министерстве отметили, что согласно постановлению Кабинета министров от 6 марта 1992 года №103 «О перечне должностных лиц, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью», работникам органов государственной власти и управления запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

В соответствии со статьей 3 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», предпринимательской деятельностью является инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством, направленная на получение дохода (прибыли) на свой риск и под свою имущественную ответственность.

Статьей 4 данного закона установлено, что субъектами предпринимательской деятельности являются юридические и физические лица, прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность.

При этом владение физическим лицом долями (акциями) в уставном фонде коммерческих организаций не требует государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательства.

Владение долями (акциями) само по себе не подпадает под понятие «предпринимательская деятельность», точное определение которого приведено вышеуказанными законодательными актами.

Вместе с тем, согласно пункту 15 Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, утвержденных постановлением правительства №62 от 2 марта 2016 года, госслужащие обязаны уведомить своего руководителя об участии в уставном капитале коммерческих организаций в целях принятия мер по недопущению конфликта интересов.

Исходя из этого, действующим законодательством прямо не запрещено занимать должность в государственных органах с одновременным владением долями (акциями) коммерческих организаций, отметили в Минюсте.