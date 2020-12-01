Узбекистан опоздал с внедрением автоматизированной системы контроля и учета газа на 20 лет. Об этом в интервью проекту Alter Ego заявил министр энергетики Алишер Султанов.

По его словам, у этого проекта «очень много противников», но поэтапное внедрение этой системы уже показывает результаты.

По данным «Газеты.uz», проект предусматривает поставку 3,54 млн электронных приборов учета газа на 5,28 трлн сумов (около $507 млн по курсу ЦБ на 1 декабря) до июля 2021 года.

«Мы делали расчёты, что возврат этих денег… Это не бюджет выделяет деньги, это деньги компании, которая вкладывает в этот проект. Компания „Худудгазтаъминот“. Это хозяйствующий субъект, который сделал все расчёты. И пока мы руководству страны не доказали, как мы будем возвращать эти деньги и в течение какого периода, добро на получение этих кредитов не было получено», — сказал министр.

Алишер Султанов отметил, что информация со счётчиков по всей стране будет поступать в единую биллинговую систему в Ташкенте.

«Там, где нет учёта, никогда порядка не будет. Во-первых, для того, чтобы каждый потребитель сам понимал, что он делает. Чтобы он ценил это. Когда ты не ценишь то, что используешь, когда тебе это достаётся бесплатно, ты не ценишь. А когда ты начинаешь за это платить деньги, ты начинаешь думать, как это рационально использовать. И очень многие люди сейчас начинают менять свое котельное оборудование, когда они поняли, что „на самом деле сколько я газа трачу“. Этот счётчик невозможно обмануть. Он оборудован клапаном, который при завершении денег просто закрывается», — рассказал он.

Глава Минэнерго указал, что установка счётчиков позволить «обнаружить» порядка 3 млрд кубометров газа, который сейчас «просто растворяется».

«А это очень большие деньги. И это деньги, которые идут кому-то в карман. Как вы думаете, большое желание у этих людей внедрять эту систему? Они сейчас будут делать всё, чтобы доказать миру, что это неправильно, что они (счётчики — ред.) взрываются, что они обманывают», — заявил Алишер Султанов.

Министр сказал, что проблемы со счётчиками «были сделаны умышленно».

«Это было сделано специально. Однозначно доказано, проведено расследование, что это сделано специально. Мы хотим сделать передачу и показать это. И как бы эти товарищи с нами не боролись, мы все равно установим счётчики. Мы наведем порядок. Мы прекратим воровство. Мы сделаем так, чтобы люди платили за то, что они берут», — подчеркнул он.

Глава Минэнерго заявил, что по большей части за потребление газа не платят «богатые люди».

«Не платят кто? В большей части богатые. Те, которые считают себя бизнесменами: те же самые теплицы, те же самые кирпичные заводы, уважаемые товарищи, которые строят очень большие дома, устанавливают по 25 кондиционеров, по 5 котлов, большие бассейны, а потом думают, как сделать так, чтобы платить поменьше. Я не говорю, что все поголовно, но в большей части это так», — отметил он.

Алишер Султанов сообщил, что установка счётчиков в районах Ташкентской области показывает, что во многих домохозяйствах с теплицами потребляется газ, поставляемый для населения.

«Но это неправильно. Во-первых, если они хотят сказать, что являются бизнесменами, то должны зарегистрироваться, платить налоги и покупать газ по той цене, по которой покупают теплицы, а не по которой мы поставляем людям. Они должны понимать, что они вредят своим соседям. Их соседи сидят без газа в той же махалле. Установка таких счетчиков выявляет таких товарищей. Они-то думали, что все нормально, а счётчик захлопнулся», — объяснил министр.

Глава Минэнерго также отметил, что компания «Технопарк» стала победителем открытого тендера на поставку газовых счётчиков.

«Проходил открытый тендер. В нем участвовали несколько компаний. Я считаю, что естественно у нашего местного производителя и по логистике выгодные условия, и потом вы же знаете… Я считаю, что хорошо, что она выиграла. Во-первых, это совместная компания с итальянскими производителями. Это современные европейские счётчики, которые производятся у нас в Узбекистане. Это сколько людей там заняты трудом, это налоги платятся в Узбекистан. Не потому они выиграли. Они выиграли в честной борьбе с тремя или четырьмя компаниями. Это был открытый тендер… Есть определенные условия проведения тендера, она выиграла и вышла победителем. Я рад», — сказал Алишер Султанов.

О компании «Технопарк»





Согласно открытым данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, компания «Технопарк» была зарегистрирована 10 июня 2019 года. Вид деятельности — производство электробытовых приборов. Единоличным учредителем компании с уставным фондом в 10,1 млрд сумов (было — 400 млн сумов) значится хокимият Ташкента. Главой «Технопарка» является Сарвар Ахадов. Из информации АО Techno Continental об изменениях в наблюдательном совете, размещенной на сайте Единого портала корпоративной информации, следует, что Ахадов ранее возглавлял СП Dream Production, на производственных площадках которого выпускаются кондиционеры Artel. Учредителем Dream Production является хоким Джахонгир Артыкходжаев.

О том, что «Технопарк» планирует начать выпуск газовых счетчиков, стало известно еще в июле прошлого года. Согласно инвестиционной программе на 2020−2020 годы, утвержденной президентом, «Технопарк» запустил производство электронных счётчиков в Яшнабадском районе Ташкента в феврале 2020 года. Предприятие в феврале также посещал президент Шавкат Мирзиёев. Годовой объем выпуска составит 3 млн устройств, указывается в документе. Стоимость проекта оценивается в 50 млн долларов.

На сайте компании отмечается, что «Технопарк» производит мембранный смарт-счетчик Osten.

В январе 2019 года был опубликован проект постановления президента о мерах по ускорению внедрения автоматизированной системы контроля и учета поставок природного газа (АСКУГ), в котором поставщиком приборов учёта газа был определен «Технопарк». Согласно проекту, «Худудгазтаъминот» должно обеспечить покупку всего объёма счётчиков, произведенных «Технопарком», до 1 июля 2021 года. При этом предлагалось разрешить «Худудгазтаъминот» заключать договоры с компанией в иностранной валюте.

Документом также было предусмотрено до 2023 года освободить «Технопарк» и «Худудгазтаъминот» от таможенных платежей (за исключением сборов), НДС, сборов за регистрацию модулей мобильной связи по IMEI и акцизного налога для мобильных операторов, которые в рамках внедрения АСКУГ будут предоставлять услуги мобильной связи.

С 1 января 2020 года на период реализации проекта предлагалось ввести индексируемую, при необходимости, инвестиционную наценку в размере 15 сумов за 1 кВт∙ч электрической энергии и 17 сумов за 1 кубометр природного газа (реализуемых в республике), которая направляется исключительно на погашение привлеченных средств республиканских фондов, коммерческих банков, международных финансовых институтов и финансирование других расходов в рамках проекта.

Антимонопольный комитет, изучив проект постановления, тогда заявил, что документ противоречит законам о конкуренции и о госзакупках. Ведомство рекомендовало исключить из проекта ряд спорных пунктов. Статус документа пока неясен, на обсуждение на портале regulation.gov.uz он не выносился.