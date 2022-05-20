Правительство Узбекистана 19 мая приняло постановление о введении с 2022—2023 учебного года в государственных школах единой школьной формы, сообщает Министерство юстиции.

Ввести обязательную единую форму для учащихся изначально планировалось с 2019—2020 учебного года. Её образцы были утверждены правительством в 2018 году. В документе говорилось, что это направлено на улучшение культуры ношения одежды и дисциплины, создание условий для охраны здоровья учащихся, а также воспитание духовно и физически развитого поколения.

С предложением ввести единую форму в августе 2017 года выступил президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил недопустимость ситуаций, когда ученики оценивают друг друга по одежде и на этой основе возникают конфликты.

Однако это решение было встречено общественностью довольно прохладно.

В мае 2019 года, незадолго до запланированного ввода, дочь президента Саида Мирзиёева, на то время заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций, заявила, что требовать обязательную форму преждевременно, когда в школах имеется много проблем.

В июне того же года Кабинет министров отложил ввод единой формы до 2024−2025 учебного года. К тому времени многие школы успели утвердить образцы формы, а родители закупить её. В итоге школы разрешили детям носить форму, которая у них имеется.

Согласно новому постановлению, до 1 июля во всех регионах страны должен быть определён спрос на форму на новый учебный год.

Для детей из малообеспеченных семей будет оказана помощь в приобретении формы за счёт средств местных бюджетов и фондов «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей.

С 10 августа во всех регионах должны открыться точки продаж формы местных производителей.

Образцы школьной формы