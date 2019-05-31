Пока не будут устранены имеющиеся в школах недостатки, требовать обязательную школьную форму преждевременно, считает заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева.

Она напомнила, что реализацию пяти инициатив президента Узбекистана было предложено начать со школ.

«В ходе изучений мы наблюдали, что отдельные школы находятся в тяжелых условиях, многие из них нуждаются в ремонте, ощущается нехватка учебников, книги очень низкого качества, в некоторых школах дети учатся в три смены. В этом году намечается переход на обязательную единую школьную форму. Мы думаем, что до тех пор, пока имеющиеся недостатки не будут устранены, требовать обязательную форму преждевременно», — заявила Саида Мирзиёева.

«Одним словом — сперва условия, потом требования», — добавила она.

Замдиректора АИМК отметила, что исправление «вышедшей из строя системы образования» требует больших средств, времени и научного подхода.

«Но если не начнем эту работу сейчас, завтра ситуация еще больше обострится. В целом, все мы должны сплоченно работать в этом направлении», — сказала она.

Специалисты ответственных министерств и ведомств внесли в правительство предложения по указанным вопросам, резюмировала замглавы АИМК.

Напомним, с 2019—2020 учебного года вводится единая школьная форма, ношение которой, согласно постановлению правительства, обязательно. Цены на школьную форму будут определяться производителями «исходя из свободных рыночных отношений».