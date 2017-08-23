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Фото: uzedu.uz

Единую школьную форму введут со следующего учебного года

МНО совместно с «Узбекенгилсаноат» разработают новые модели для единой школьной формы.

Сегодня, 15:57   Общество  

Единую школьную форму планируется внедрить в Узбекистане со следующего года. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил министр народного образования Улугбек Иноятов.

С предложением ввести единую форму на совещании по реформам в системе образования 16 августа выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он отметил недопустимость ситуаций, когда ученики оценивают друг друга по одежде и на этой основе возникают конфликты.

Улугбек Иноятов сказал, что в Узбекистане уже существуют школьные формы — каждая школа совместно с родителями разрабатывает свою униформу, однако бывают случаи, когда форма импортируется из-за границы или сделана из материала, вредящего здоровью детей.

«Перейдем к форме, состоящей минимум из 8−10 моделей, изготовим из наших тканей, с нашим дизайном, запустим свое производство. До следующего учебного года мы совместно с „Узбекенгилсаноат“, учитывая мнение родителей и экспертов, изготовим новые формы», — заявил министр.

Он заверил, эти модели формы будут представлены широкой общественности. Пока неизвестно, сколько будет стоить новая форма, но для удобства родителей будет возможность приобретения в кредит, с первоначальной выплатой половины стоимости.

Текст: «Газета.uz»      2 218
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