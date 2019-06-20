Правительство Узбекистана постановлением от 18 июня отложило ввод обязательной единой школьной формы до 2024−2025 учебного года. Копию документа в Facebook опубликовал вице-премьер Азиз Абдухакимов.

Образцы формы и срок ее ввода — с 2019/2020 учебного года — были утверждены постановлением Кабинета Министров от 15 августа прошлого года.

В мае заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева назвала ввод обязательной формы преждевременным.

О том, что срок ввода формы будет отложен, недавно сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов. Пока ношение формы утвержденного образца является добровольным.