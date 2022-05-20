Собир Сайфиевич Шукуров назначен заведующим Департамента по вопросам духовности и развития государственного языка Кабинета министров Узбекистана. Постановление правительства об этом издано 19 мая, сообщило УзА.

До этого он работал первым заместителем генерального директора УзА (Национальное информационное агентство Узбекистана). Ранее занимал ответственные посты в Национальной телерадиокомпании, Кабмине и Агентстве информации и массовых коммуникаций.

С ноября 2019 года по ноябрь 2021 года департаментом (тогда он назывался Департаментом по развитию государственного языка, переименован указом президента в апреле прошлого года) руководил Абдугаффор Каримжонович Киргизбоев. Сейчас он является ректором Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. С ноября должность руководителя департамента была вакантной.

Департамент был создан в структуре Кабмина указом президента от октября 2019 года «О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка в качестве государственного языка». Его основными задачами определены развитие государственного языка, мониторинг за соблюдением законодательства о нём, ускорение разработки норм и правил письменной речи узбекского языка, а также по полному внедрению узбекского алфавита на латинской графике, выявление проблем, связанных с оборотом госязыка, и другие.