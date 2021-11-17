Постановлением правительства от 17 ноября Абдугаффор Каримжонович Киргизбоев назначен ректором Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, сообщило Министерство юстиции. На этом посту он сменил Алишера Умарова.

Абдугаффор Киргизбоев (1962 г. р.) — выпускник историко-филологического факультета Ташкентского государственного педагогического университета (1985).

В 1993—1995 годах работал в этом вузе доцентом, с 1996 по 2004 год занимал должность первого проректора педуниверситета. В 2005—2009 годах был начальником отдела в Министерстве высшего и среднего специального образования. В 2010—2014 годах — заместитель председателя Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта, с 2015 по 2019 год возглавлял этот комитет.

С ноября 2019 года руководил департаментом Кабинета министров по развитию государственного языка.

Напомним, в конце октября студентка ТГПУ заявила, что замдекана домогался её, а потом вытолкнул из окна. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Позже в Минвузе заявили, что в отношении руководства и должностных лиц вуза будут приняты «жёсткие организационные и дисциплинарные меры».