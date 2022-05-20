На совместном заседании кенгашей Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана в пятницу образована конституционная комиссия по внесению изменений в Конституцию, сообщает «Дарё».

Комиссию возглавил Акмаль Саидов, первый заместитель спикера Законодательной палаты и директор Национального центра по правам человека. Он входил в комиссию по разработке действующей Конституции (принята 8 декабря 1992 года, главой комиссии был первый президент Ислам Каримов).

Заместителями председателя комиссии стали Актам Хаитов — глава фракции партии УзЛиДеП, Алишер Кадиров — лидер фракции «Миллий тикланиш» (оба — вице-спикеры), Мурат Камалов — заместитель председателя Сената и руководитель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, а также Кутбиддин Бурханов — председатель Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.

В состав комиссии вошли депутаты, сенаторы, представители всех регионов Узбекистана, институтов гражданского общества, правоведы, политологи и другие эксперты — всего 46 человек.

Сообщается, что комиссия будет работать на основе идеи «Общество — инициатор реформ». Перед ней поставлена задача создать возможности для внесения предложений по поправкам «от всех слоёв населения».

Процесс конституционной реформы инициировали фракции УзЛиДеП и «Миллий тикланиш». Впервые о необходимости реформы в инаугурационной речи в ноябре заявил президент, уточнив, что такое предложение поступает от жителей страны. В поздравлении народу Узбекистана по случаю 29-й годовщины Конституции Шавкат Мирзиёев перечислял девять направлений, по которым должен быть изменён Основной закон. Он предложил принять поправки к 30-летию Конституции — к 8 декабря 2022 года.

В декабре прошлого года Акмаль Саидова публиковал статью о необходимости конституционной реформы. В ней говорится, что эта реформа может стать «жизненно важным инструментом содействия „лучшему управлению“» и способствовать «укреплению системы сдержек и противовесов между ветвями власти, большей подотчётности, прозрачности, участию и предсказуемости».

«Газета.uz» также публиковала колонку Комила Джалилова, который анализировал, какие изменения в Основном законе нужны, чтобы выстроить демократическую систему сдержек и противовесов ветвей власти, тем самым заложив основу для освобождения общества и государства от коррупции.