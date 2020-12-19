Первый заместитель спикера Законодательной палаты, глава Национального центра по права человека Акмаль Саидов остается одним из немногих политиков Узбекистана, который сохранил свою должность после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева в 2016 году.

На полях Ташкентского молодежного форума журналист Kun.uz задал ему вопрос: «В эпоху двух правительств — и в эпоху первого президента, и в эпоху второго президента — вы продолжаете работать. Это за счет чего? Опыт, приспособление или…».

Акмаль Саидов подчеркнул, что «никогда не приспосабливался».

«И при первом руководителе, и сейчас. Никогда не приспосабливался. Я никогда не был членом коммунистической партии. Никогда. Признаюсь, я хотел вступить в коммунистическую партию, но мне сказали, пришла ли моя очередь. Я заявлял, что за веру не стою в очереди. Говорил, что в очереди стоят на базаре за мясом. Из-за вопроса сотрудника этой партии у меня пропало всякое желание вступать в эту партию», — заявил он.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента рассказал, что во время перестройки «беспартийных тоже продвигали вперед, а не только членов партии».

«На той волне… я тогда работал руководителем молодежной организации Узбекистана в истории СССР. Возможно, это случайность. Думаю, на меня был спрос при написании Конституции и закона „О государственном языке“ из-за того, что я был юристом и знал иностранные языки и опыт. Вот здесь действительно была потребность в моих знаниях, языках. Раньше мы копировали законы из России и Москвы, но закон о государственном языке я написал сам, ни у кого не копировал. Тогда я изучил законы о языке около 10 стран, и мы подготовили свой закон… Это сопровождалось большими страстями, выходом на улицу, обсуждениями», — заявил он.

Акмаль Саидов указал, что «следующий шаг был при создании Конституции».

«Опыт по подготовке проекта Конституции, его обсуждение, принятие — это тот опыт, который может стать примером при принятии любого закона сегодня. Мы даже провели экспертизу Конституции с точки зрения языка. Первый президент хотел сделать меня председателем Комсомола (коммунистический союз молодёжи). Я сказал нет. В то время второй секретарь партии не смог убедить меня. Я сказал: „Уважаемый Ислам Абдуганиевич, используйте меня в качестве юриста. Много сотрудников комсомола, которые хотят стать председателями“. Затем мне оказывали доверие в юридической сфере. Я думаю, что здесь первая причина — мои знания. В 90-е годы я был единственным юристом, которые работал с иностранными языками», — сказал он.

Глава Национального центра по правам человека также отметил, что «опыт в молодежной организации сильно помог ему в работе послом».

«Что касается прав человека, первый руководитель считал меня демократом. Возможно, поэтому меня назначили директором [Национального центра] по правам человека. Когда я открыл национальный центр, Узбекистан был одной из самых критикуемых стран в сфере прав человека. Почти 20 лет Узбекистан был в черных списках. Потом специалистов по правам человека нигде не готовят, в университетах не обучают. Это жизнь, опыт, личные связи и диалог, особенно с международными организациями», — заявил Акмаль Саидов.

Парламентарий предположил, что «во втором случае» ему позволили остаться у власти «из-за накопленного опыта и в сфере науки, и в сфере прав человека, и в дипломатической сфере».

«Знаете, при первом руководителе я был доктором юридических наук, а сейчас — академик», — указал он.

Акмаль Холматович Саидов (1958) является советским и узбекским государственным деятелем и учёным-юристом, специалистом в области сравнительного правоведения, международного права, теории государства и права, прав человека. Действительный член Академии наук Узбекистана. Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан четырех созывов.

С октября 1996 года работает на должности директора Национального центра по правам человека. В январе 2020 года в Законодательной палате Олий Мажлиса была введена должность первого заместителя спикера. Им стал Акмаль Саидов.

В разные годы он также работал директором Института мировых проблем при президенте Узбекистана, ректором Ташкентского государственного юридического института и послом республики во Франции, постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО.