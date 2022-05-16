Вслед за Финляндией в ряды НАТО намерена вступить и Швеция. Об этом стало известно из заявления правящей Социал-демократической партии страны, передаёт Euronews.

Невступление в НАТО поставит Швецию в уязвимое положение, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

«Наша 200-летняя политика военного неприсоединения сослужила Швеции хорошую службу, но вопрос заключается в том, сможет ли военный нейтралитет быть нам полезным в будущем. Неспровоцированное вторжение России в Украину не только незаконно и неоправданно, но и подрывает европейский порядок безопасности, на котором Швеция строит свою безопасность», — отметила она.

При этом ч в случае одобрения заявки страна намерена отказаться от размещения на своей территории военных баз и ядерного оружия.

Именно социал-демократы долгое время были против вступления в НАТО, даже после начала войны в Украине, напоминает BBC. Заявление о планах членства прозвучало вскоре после того, как Финляндия подтвердила намерение добиваться вступления в Североатлантический альянс.

Практически для обеих стран изменится не так уж и много: и Швеция, и Финляндия стали официальными партнёрами НАТО в 1994 году, тесно взаимодействуют с армиями альянса, соответствуют всем его техническим и институциональным требованиям. Главное изменение — это пятая статья Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одно государство альянса как нападение на все.

Официальная подача заявок от двух стран ожидается на этой неделе. НАТО обещает ускорить процесс их рассмотрения, но и он может занять несколько месяцев, т. к. соглашения о членстве должны быть одобрены на национальном уровне всеми 30 странами НАТО.