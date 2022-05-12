Финляндия должна незамедлительно — уже в ближайшие дни — подать заявку на членство в НАТО. С совместным заявлением об этом выступили президент и премьер-министр страны Саули Ниинистё и Санна Марин, сообщает Euronews.

Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии, а она, в свою очередь, укрепила бы весь оборонный альянс, отмечается в заявлении.

Президент и премьер пояснили, что для согласования позиции по вступлению в НАТО с парламентом и обществом потребовалось время. По последним опросам, 76% граждан Финляндии выступают за вступление в альянс. Это в три раза больше, чем до начала вторжения России в Украину, — 25%.

«Россия показала, что она не уважает международное право. Она не уважает правила, которые сама же применяла ранее. Она не уважает ни одно из тех обязательств, которые есть у каждой страны. Именно поэтому мы обсуждаем возможность вступления в НАТО, поскольку ситуация с безопасностью в Европе изменилась, и мы не должны быть наивными, когда речь идет о России», — сказала Санна Марин.

Если Финляндия всё же откажется от военного нейтралитета, то станет для России самой крупной страной НАТО по протяжённости общей границы — она составляет 1340 км.

Дискуссия относительно вступления в НАТО Финляндии и Швеции — обе страны объявили нейтральный статус, но являются партнёрами альянса — активизировалась в начале апреля.

Если обе страны подадут заявки, то в НАТО обещают рассмотреть их в ускоренном режиме. В обычное время этот процесс может продлиться до 12 месяцев.

Согласно процедуре, после подачи заявки страна получает статус кандидата, а затем парламенты всех 30 государств-членов НАТО должны одобрить принятие нового члена.