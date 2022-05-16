Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор обвиняемым по делу о взрыве огнетушителя в столице, сообщил телеканал Milliy TV.

Напомним, в ночь на 1 января недалеко от столичного торгового центра Samarqand Darvoza на проезжей части улицы во время празднования Нового года неизвестные подожгли огнетушитель, устройство взорвалось, серьёзно ранив осколками трёх человек.

По данным МВД, самодельное взрывчатое устройство было изготовлено в Янгиюльском районе Ташкентской области. Оно было сооружено из запчастей автомобиля и содержало различные химические вещества. Изготовлению взрывающегося огнетушителя молодёжь научил тракторист, который несколько лет использует этот метод.

Взрыв огнетушителя. Скрин видео.

Первоначально сообщалось, что следственный отдел УКД ОВД Шайхантахурского района возбудил уголовное дело в отношении четырёх человек по пункту «б» части 2 статьи 250 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами или пиротехническими изделиями, повлёкшее иные тяжкие последствия).

Но обвинение было переквалифицировано на пункты «б», «д» части 2 статьи 250−1 (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование, а равно незаконный ввоз в Узбекистан (вывоз из Узбекистана) или сбыт пиротехнических изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц и повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение).

Подсудимыми по делу стали 8 лиц (сообщалось о 10) в возрасте от 19 до 25 лет.

Судья по итогам рассмотрения дела приговорил 5 лиц к лишению свободы на четыре года, ещё 3 получили ограничение свободы на четыре года.

В сюжете телеканала по итогам оглашения переговора мать одного из подсудимых прокричала: «Прости, мой ребёнок, прости меня».