В ночь на 1 января недалеко от столичного торгового центра Samarqand Darvoza на проезжей части улицы во время празднования Нового года неизвестные подожгли огнетушитель, устройство взорвалось, серьёзно ранив осколками трёх человек. 13 января пресс-служба МВД Узбекистана поделилась подробностями инцидента в видеорепортаже.





По данным МВД, самодельное взрывчатое устройство было изготовлено в Янгиюльском районе Ташкентской области. Оно было сооружено из запчастей автомобиля и содержало различные химические вещества. Изготовлению взрывающегося огнетушителя молодёжь научил тракторист, которые несколько лет использует этот метод.

Житель Ташкента увидел в социальных сетях видео с использованием такого огнетушителя и выяснил, что его изготавливают в Янгиюле. «Я думал, это бесплатно, но оказалось, что надо заплатить. Мы должны были заплатить 500 тысяч сумов, но отдали 470 тысяч сумов», — рассказал один из подозреваемых.





В результате взрыва пострадали три школьника. Состояние двух из них было оценено как удовлетворительное, и им разрешили лечиться в домашних условиях. Один ученик 10-го класса остаётся в медучреждении.

«Пациенту в срочном порядке провели операцию по реплантации 2-го, 3-го, 4-го и 5-го пальцев правой ноги. Сейчас он получает стационарное лечение в отделении микрохирургии», — сообщил заведующий отделением Равшан Ирисметов.

Пострадавший рассказал: «Люди встали в круг в центре дороги. Их собралось много. Сзади было не очень хорошо видно… Установили огнетушитель, я не видел, кто его поставил, из-за большого количества людей. После того, как все разошлись, я увидел, что это огнетушитель. Я подумал, что ставят салют. Была ударная волна. Я ничего не почувствовал, проходивший рядом человек сказал, что у меня кровоточит нога. Потом меня подняли и привезли [в больницу]».





Первоначально сообщалось, что следственный отдел УКД ОВД Шайхантахурского района возбудил уголовное дело в отношении четырёх человек по пункту «б» части 2 статьи 250 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами или пиротехническими изделиями, повлекшее иные тяжкие последствия).

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД Ташкента, в рамках следствия по уголовному делу обвинение предъявлено 10 лицам, они были заключены под стражу. Старший следователь Следственного управления ГУВД Миржалол Исраилов сообщил, что обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Помимо этого, в рамках административного дела 5 человек получили административный арест, ещё 5 человек оштрафованы.