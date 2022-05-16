Фракции Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) и Демократической партии «Миллий тикланиш» в Законодательной палате Олий Мажлиса проведут совместное заседание для обсуждения начала процесса внесения изменений и дополнений в Конституцию. Вопрос обсуждался на заседаниях фракций в понедельник.

О необходимости конституционных реформ в стране в своей инаугурационной речи после переизбрания в ноябре прошлого года заявил президент Шавкат Мирзиёев. «Во многих странах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы», — отметил президент, не уточнив, какие именно изменения в Основной закон предлагаются. При этом он подчеркнул, что решение должно быть принято после консультаций с парламентом и широкой общественностью.

Через месяц — в выступлении по случаю 29-й годовщины Конституции — президент отметил, что обновлённый документ может быть принят к 30-летию Конституции, т. е. к декабрю 2022 года. Шавкат Мирзиёев предложил закрепить в Конституции принцип «Новый Узбекистан — социальное государство», заменить принцип «государство — общество — человек» на «человек — общество — государство», определить главным критерием реформ обеспечение интересов человека, закрепить основы развития института семьи и отразить в Основном законе вопросы экологии.

УзЛиДеП в своём сообщении отмечает, что действующая Конституция «стала прочным правовым фундаментом и главной гарантией всех достигнутых нами успехов и высот». Однако «широкомасштабные задачи в рамках стратегии развития Нового Узбекистана, в частности, такие важные цели, как построение справедливого и народоправного государства, более эффективное обеспечение прав и интересов человека и его достоинства, ставят на повестку дня необходимость дальнейшего совершенствования конституционного пространства, обеспечивающего необходимую правовую основу для их реализации».

Исходя из «созвучия продвигаемой инициативы… с целями, задачами и предвыборными программами другой ведущей фракции в Законодательной палате Олий Мажлиса — Демократической партии „Миллий тикланиш“», вопрос поправок в Конституцию решено рассмотреть на совместном заседании фракций двух партий, отмечается в сообщении.

Фото: «Миллий тикланиш».

«Миллий тикланиш» в своём сообщении подчёркивает: «Масштабные реформы, проводимые на сегодняшний день в нашей республике, процесс перехода от Стратегии действий к Стратегии развития, одним словом — строительство Нового Узбекистана, требуют совершенствования Основного Закона страны».

«Осуществление такой важной задачи на основе консультации с обществом в рамках глубокого изучения передового мирового опыта является нашим долгом не только перед нынешним поколением, но и перед будущим», — говорится в сообщении.

Партии не уточняют конкретные детали предлагаемых изменений. Проект поправок пока не публиковался.

«Чтобы иметь отвечающую требованиям времени Конституцию, мы должны подготовить проект обновленного основного закона, вынести его на всенародное обсуждение и усовершенствовать с учётом выдвинутых предложений», — отмечал президент в поздравлении ко Дню Конституции.

Согласно статье 127 Конституции, изменения в неё вносятся законом, принятым большинством, не менее чем двумя третями от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената, или референдумом.

Олий Мажлис может принять закон об изменениях и поправках к Конституции в течение шести месяцев после внесения соответствующего предложения с учётом его широкого обсуждения. Если Олий Мажлис отклонил предложение об изменении Конституции, оно может быть возобновлено не ранее чем через год.