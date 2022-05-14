Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 мая на совещании по вопросам социально-экономического развития Ферганской области высказался о реформах в сфере зерноводства.

Как мы уже писали, с 1 июня государство будет закупать зерно по рыночным ценам. Для фермеров и кластеров создадут возможности, чтобы они могли продавать своё зерно на бирже. Закупочная цена зерна увеличится с 1,55 млн до 3 млн сумов. При этом фермерам будет выплачена положительная разница исходя из средних цен, сформировавшихся на бирже в июле-августе.

Компания «Уздонмахсулот» и входящие в его состав 43 предприятия начнут работать в рыночных условиях. Если сейчас они закупают зерно по 1550 сумов за 1 кг и продают муку по 2485 сумов за 1 кг, то теперь и «Уздонмахсулот», и частные предприятия будут закупать пшеницу для производства муки по рыночным ценам через биржу.

«Все решит рынок. Мы даём фермеру 1,5 млн сумов за пшеницу, а рынок предлагает 4 млн сумов. Кому достаётся разница? Достаётся посредникам, взяточникам. Для фермера никакой выгоды. Всех взяточников не пересажать, не прекратить это. Вместо этого нам нужно прежде всего оздоровить систему. Мы же решили проблему хлопка, вот проблему пшеницы тоже решим», — цитирует главу государства УзА.

«Я терпел пять лет, но экономику дальше так развивать не получится», — отметил президент.

«Если не будет разницы между государственной и рыночной ценой, всё встанет на свои места. Когда фермер получает прибыль, он сам находит семена и заботится о пшенице», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что правительство примет меры по поддержке социально уязвимых слоёв населения в связи с либерализацией цен.

«Конечно, мы поможем нуждающимся. Насколько это возможно, мы предотвратим негативные последствия роста цен на буханку. Будем работать на основе „железной тетради“», — отметил глава государства.

«Газета.uz» сообщала, что в Министерстве финансов не ожидают существенных колебаний цен на муку и хлеб в связи с реформами в зерноводстве, а именно либерализацией цен на зерно. Глава департамента Минфина Тулкин Мирзаев заявил, что сегодня 70−80% рынка зерна и муки уже формируются рыночными ценами. Экономист Отабек Бакиров отметил, что рост цен можно ожидать только на формовой хлеб (буханку).