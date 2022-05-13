12 мая в Жамбылской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщил официальный представитель МИДа Узбекистана. В автобусе, который двигался по маршруту Нукус — Алматы, находились 53 пассажира, в том числе 47 граждан Узбекистана.

В результате аварии погибло 2 узбекистанца, ещё 16 граждан находятся в районной больнице, в том числе 2 — в отделении реанимации, говорится в сообщении. По данным казахстанских СМИ, на месте скончались помощник водителя и пассажир автобуса, который был зарегистрирован в Узбекистане.

При Генконсульстве Узбекистана в города Алматы создан штаб по организации помощи пострадавшим. Дипломаты выехали на место инцидента.

«Ситуация находится на контроле Генконсульства. Поддерживается связь с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. Решаются организационные вопросы транспортировки тел погибших на Родину», — отметили в ведомстве.

Граждане Узбекистана могут обратиться за помощью в Генеральное консульство Узбекистана в городе Алматы по номерам +77779504422 или +77779504433.

По предварительным данным, авария произошла из-за ухудшения погодных условий (дождь и град), «водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с прицепом трактора, движущегося в попутном направлении».

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает агентство «Казинформ».