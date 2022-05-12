В Северной Корее выявлено первое заражение коронавирусом, вызванное штаммом «омикрон», сообщило 12 мая южнокорейское агентство Yonhap. Это первое сообщение об обнаружении коронавируса в стране с начала пандемии в 2020 году.

Лидер страны Ким Чен Ын провёл заседание политбюро для обсуждения «самой серьёзной чрезвычайной ситуации», где дал поручения ввести строгий локдаун во всех городах и усилить пограничный контроль, чтобы заблокировать распространение вируса.

Со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР сообщается, что власти страны провели лабораторные анализы у пациентов с признаками лихорадки в Пхеньяне и выявили один из вариантов омикрон-штамма.

Власти Южной Кореи говорят о готовности оказать гуманитарную помощь руководству Северной Кореи в борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет Reuters.