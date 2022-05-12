Заместитель председателя Ташкентского городского кенгаша народных депутатов, представляющий партии «Адолат», член Союза писателей Ташпулат Матибаев подал заявление на Никиту Макаренко. Об этом 11 мая сообщил сам блогер в своём Telegram-канале.
«Депутаты кенгаша (кстати, кто-то вообще знает, как они выглядят?) оскорбились на то, что я активно защищаю культурное наследие Республики Узбекистан, а в частности, мозаики. И обиделись, что я критикую их за бездействие», — написал он.
Никита Макаренко сослался на свою публикацию от 29 марта, в которой говорилось, что по решению кенгаша в городе уничтожается культурное наследие, в частности, закрашивается мозаика, созданная по проектам братьев Жарских, на многоэтажных жилых домах («Газета.uz» подробно писала об уничтожении мозаики). На решение кенгаша, в частности, сослался хокимият Чиланзарского района, обосновывая «ремонт» фасадов домов.
Критикуя бездействие народных депутатов, блогер написал: «За всё время жизни в Ташкенте я ни разу не слышал, чтобы они приняли активное участие в жизни города. Никогда. Ни в одном конфликте. Везде или активисты, или журналисты».
Заявление депутата на его имя Никита Макаренко назвал абсурдом. «Конечно, это абсурд. Что мы не только должны защищать своё наследие, но ещё и его защитники должны защищаться в суде от властей, которые, по идее, и должны защищать наследие. Но вместо этого пытаются нейтрализовать защитников, чтобы скрыть возможные преступления», — заявил он.
Никита Макаренко сообщил, что его публикации переданы в Республиканский центр судебной экспертизы имени Сулеймановой, чтобы изучить, есть ли в них оскорбительные выражения.
12 мая Агентство культурного наследия заявило, что «по достоинству признаёт и выражает благодарность за усилия активным блогерам и журналистам, которые внесли свой вклад в защиту объектов культурного наследия и выявление причиненного им ущерба». При этом агентство сослалось на пост Никиты Макаренко о том, что на него написал заявление депутат.
«Закрашивание мозаик на многоэтажных домах в Ташкенте вызвало справедливые возмущения защитников культурного наследия», — подчёркивается в заявлении.
Агентство отметило, что после попытки закрасить мозаику на нескольких домах на улицах Фурката и Бабура ремонтные работы были остановлены из-за общественного недовольства. Хокимият города тогда упрекнул Никиту Макаренко в «эмоциональности» и заявил, что мозаику не закрашивают, а обновляют. Однако «Газета.uz» выяснила, что мозаику всё-таки собирались закрасить, и лишь вмешательство общественности остановило процесс. Тем не менее, части мозаики на фасадах домов так и остались закрашенными,
«На сегодняшний день эти мозаики и панно стали частью истории нашей страны», — говорится в заявлении Агентства культурного наследия. «Мозаики принадлежат творчеству братьев Жарских — Петру, Николаю и Александру, которые после землетрясения 1966 года приехали принять участие в восстановлении города Ташкента. Благодаря их творчеству, строящиеся многоэтажные дома приобрели неповторимый облик и придали городу особый шарм», — отмечается в заявлении.
Агентство также напомнило, что благодаря общественному резонансу были взяты под охрану купола рынка Чорсу, которые, как оказались, не находились в списке объектов культурного наследия. Первый заместитель главы агентства Турсунали Кузиев тогда заявил, что тревога жителей о возможном сносе одного из куполов была «уместной», и назвал купола «брендом Ташкента».
«Культурное наследие — одно из величайших богатств нашего народа. Ведь это богатство формировалось на протяжении тысячелетий, и сегодня каждый из нас обязан его оберегать», — заявили в Агентстве культурного наследия.
Alex Shakirov
Макаренко знаем, благодаря ему жизнь меняется к лучшему. Ташпулаи ака не знаем, чем отличился сей государственный муж за наши деньги?
Лилёк Василёк
Кенгаш как маленькое дитя — пошёл пожаловался. Вместо того чтобы свою работу выполнять как следует. За его работу ему платят с налогов. Поэтому люди имеют право требовать.
oyb_ uzb!
Депутат Кенгаша, отчитайтесь перед народом, что вы полезного сделали для общество? Журналисты, кстати делают много полезного, например освещают событие, действие или бездействие таких чиновников как вы.
UZBEKISTAN 24
Они только и умеють писать заявления
Равшан Сидиков
как говорится в народе " Правда глаза колит "
Alisher Saparov
Суд будет? где когда?