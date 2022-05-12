Заместитель председателя Ташкентского городского кенгаша народных депутатов, представляющий партии «Адолат», член Союза писателей Ташпулат Матибаев подал заявление на Никиту Макаренко. Об этом 11 мая сообщил сам блогер в своём Telegram-канале.

«Депутаты кенгаша (кстати, кто-то вообще знает, как они выглядят?) оскорбились на то, что я активно защищаю культурное наследие Республики Узбекистан, а в частности, мозаики. И обиделись, что я критикую их за бездействие», — написал он.

Никита Макаренко сослался на свою публикацию от 29 марта, в которой говорилось, что по решению кенгаша в городе уничтожается культурное наследие, в частности, закрашивается мозаика, созданная по проектам братьев Жарских, на многоэтажных жилых домах («Газета.uz» подробно писала об уничтожении мозаики). На решение кенгаша, в частности, сослался хокимият Чиланзарского района, обосновывая «ремонт» фасадов домов.

Критикуя бездействие народных депутатов, блогер написал: «За всё время жизни в Ташкенте я ни разу не слышал, чтобы они приняли активное участие в жизни города. Никогда. Ни в одном конфликте. Везде или активисты, или журналисты».

Заявление депутата на его имя Никита Макаренко назвал абсурдом. «Конечно, это абсурд. Что мы не только должны защищать своё наследие, но ещё и его защитники должны защищаться в суде от властей, которые, по идее, и должны защищать наследие. Но вместо этого пытаются нейтрализовать защитников, чтобы скрыть возможные преступления», — заявил он.

Никита Макаренко сообщил, что его публикации переданы в Республиканский центр судебной экспертизы имени Сулеймановой, чтобы изучить, есть ли в них оскорбительные выражения.

12 мая Агентство культурного наследия заявило, что «по достоинству признаёт и выражает благодарность за усилия активным блогерам и журналистам, которые внесли свой вклад в защиту объектов культурного наследия и выявление причиненного им ущерба». При этом агентство сослалось на пост Никиты Макаренко о том, что на него написал заявление депутат.

«Закрашивание мозаик на многоэтажных домах в Ташкенте вызвало справедливые возмущения защитников культурного наследия», — подчёркивается в заявлении.

Агентство отметило, что после попытки закрасить мозаику на нескольких домах на улицах Фурката и Бабура ремонтные работы были остановлены из-за общественного недовольства. Хокимият города тогда упрекнул Никиту Макаренко в «эмоциональности» и заявил, что мозаику не закрашивают, а обновляют. Однако «Газета.uz» выяснила, что мозаику всё-таки собирались закрасить, и лишь вмешательство общественности остановило процесс. Тем не менее, части мозаики на фасадах домов так и остались закрашенными, т. е. их можно считать утерянными.

«На сегодняшний день эти мозаики и панно стали частью истории нашей страны», — говорится в заявлении Агентства культурного наследия. «Мозаики принадлежат творчеству братьев Жарских — Петру, Николаю и Александру, которые после землетрясения 1966 года приехали принять участие в восстановлении города Ташкента. Благодаря их творчеству, строящиеся многоэтажные дома приобрели неповторимый облик и придали городу особый шарм», — отмечается в заявлении.

Агентство также напомнило, что благодаря общественному резонансу были взяты под охрану купола рынка Чорсу, которые, как оказались, не находились в списке объектов культурного наследия. Первый заместитель главы агентства Турсунали Кузиев тогда заявил, что тревога жителей о возможном сносе одного из куполов была «уместной», и назвал купола «брендом Ташкента».

«Культурное наследие — одно из величайших богатств нашего народа. Ведь это богатство формировалось на протяжении тысячелетий, и сегодня каждый из нас обязан его оберегать», — заявили в Агентстве культурного наследия.