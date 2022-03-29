Хокимият Ташкента во вторник заявил, что мозаичные панно на многоэтажных зданиях, опасения об уничтожении которых в последние дни высказывают СМИ и блогеры, не закрашивают, а наоборот, обновляют.

«Их покрывают специальным материалом, который призван сохранить мозаики в качестве достопримечательности города. После полного завершения работ материал будет смыт пескоструйным методом, и мозаики предстанут перед жителями столицы в своём первозданном, но уже окрепшем и чистом виде», — говорится в заявлении.





Сообщения о закраске мозаичных панно появились в воскресенье. В понедельник «Газета.uz» посещала район, где ведётся ремонт домов. Фотографии ремонтных работ мы опубликовали утром.

Хокимият Чиланзарского района сообщил, что дома были построены более 40 лет назад, и мозаика на их фасадах «находится в состоянии, требующем ремонта». После недовольства жителей «работы по покраске мозаики из кафеля на торцах домов остановлены», говорится в сообщении.

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана заявило, что мозаику возьмёт под охрану государство и что ущерб, причинённый произведениям искусства, должен быть возмещён.

Утром блогер Никита Макаренко опубликовал пост, в котором обвинил городской кенгаш народных депутатов (хокимият района сообщал, что ремонт был начат согласно решению кенгаша) в бездействии и уничтожении культурного наследия. Он написал, что депутаты «всегда молчат» и не участвуют в разрешении конфликтов. «Везде или активисты, или журналисты», отметил он.

Хокимият, назвав Макаренко «одним из самых „переживающих“ блогеров столицы», посоветовал ему «уточнять данные, вносить ясность в вопросы и как минимум ознакомиться с документом, на который он ссылается, прежде чем задаваться эмоциональными вопросами и бросаться высказываниями в оскорбительном тоне».

Администрация также привела ссылку на решение столичного кенгаша, предложив «уважаемому блогеру» (кавычки — из текста хокимията) ознакомиться с ним.

В решении кенгаша от 3 марта «О реализации работ по ремонту и благоустройству в городе Ташкенте» говорится, что оно принято в целях «создания удобств для населения, организацию необходимых условий для занимательного досуга и отдыха, повышения безопасности пешеходов и устранения недостатков, выявленных в „Индексе достоинства человека“».

Документом утвержден адресный список проектов, предусматривающих капитальное строительство и благоустройство. Приложение в опубликованном хокимиятом решении не приводится, оно имеется на сайте E-Qaror.gov.uz.

В документе только говорится о ремонте фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль улиц Фурката, Бабура и других, реконструкции улиц и создании тротуаров.

Проекты ремонта объектов культурного наследия должны осуществляться только после получения соответствующего разрешения, отмечается в решении.

В пресс-службе хокимията Ташкента «Газете.uz» подтвердили, что в решении кенгаша не говорится конкретно о реконструкции мозаик, но подчеркнули, что «мозаики останутся».

Применяемая технология является тестовой, поэтому она использована не на всех домах. В ближайшие дни нанесённый на мозаики материал будет убираться, заверили в пресс-службе.

Внутренняя сторона дома с мозаикой. Рабочие наносят краску поверх бетонного слоя.

Реставратор, научный сотрудник НИИ искусствознания Академии наук Акмаль Ульмасов (PhD) в интервью «Газете.uz» сообщил, что не знает, можно ли считать такую технологию реконструкцией. По его словам, нет единой инструкции, применимой ко всем мозаикам.

«Наши ребята делали реставрацию „Девочки с косичками“. Её не бетонировали, не трогали оригинал вообще», — сказал он.

Эксперт затруднился сказать, как проводимые работы скажутся на мозаике, потому что бетон не смывается водой или спиртом, только механическим путем.

В хокимияте сообщили, что по завершении работ расскажут о них подробнее.

От редакции

Активисты и журналисты не просто так переживают за будущее мозаик — многие из них за прошедшие годы были действительно закрашены.

«Газета.uz» вновь повторяет свою просьбу к властям — сообщать о любых изменениях заранее и привлекать жителей и специалистов к обсуждению всех проектов.