Семь куполов вокруг главного купола исторического рынка Чорсу в Ташкенте будут включены в список объектов культурного наследия Узбекистана. Об этом 5 мая заявили представители Научно-экспертного совета Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Они посетили рынок в связи с опасениями общественности о возможном сносе одного из куполов при реконструкции.

Первый заместитель директора агентства и председатель Научно-экспертного совета Турсунали Кузиев сообщил, что городское управление агентства уже взяло купола под охрану. «Это лицо, имидж не только Ташкента, но и всего Узбекистана, объект, привлекающий туристов. Поэтому мы должны сохранить его», — сказал он.

«Сегодня рынок не состоит в списке культурного наследия, но мы сейчас бьёмся над этим, чтобы внести в состав культурного наследия», — сказал член совета Мухаммад Фозилов.

Реконструкция ведётся под двумя куполами справа. Общественность беспокоилась о сносе третьего купола.

«Рынок постоянно меняется, он перестраивается, и мы видим очень много плохих примеров, которые были сделаны на рынке. Первоначальный проект, который был сделан, [отклонён]. Сейчас принят другой проект, по которому мы дали свои замечания. Думаю, он будет в нормальном состоянии. Впоследствии, когда будет идти реконструкция или ремонт этого рынка, нужно будет комплексно всё делать, и мы будем пристально за этим следить», — заверил он.

Мухаммад Фозилов.

Согласно представленным данным, ООО «Jewellery World» имеет разрешение на реконструкцию здания банка, расположенного под двумя куполами, и строительство дополнительного здания.

Эскиз проекта.

Проект объекта разработан частным предприятием Arch Lab. На этом месте появится комплекс по торговле ювелирными украшениями.





Купола имеют «как архитектурную, так и художественную и функциональную ценность. Члены совета считают важным включить этот комплекс в список объектов культурного наследия», член Научно-экспертного совета Зафар Хакимов.

По его мнению, всё пространство Эски Жува, где находится рынок Чорсу, должно рассматриваться как единый архитектурный комплекс и должно быть под защитой государства. «Потому что здесь находится не только рынок, но и махалли. Нужно сохранить Шахристан средневекового Ташкента», — сказал эксперт.

Зафар Хакимов.

У объектов в списке культурного наследия имеется охранная зона, в которую входят и исторические здания, расположенные рядом, пояснил Мухаммад Фозилов. «Здесь ещё будут дополнительно проходить археологические исследования, потому что здесь раньше был Шахристан, старый город. Здесь будет идти большая работа, уточнения после того, как он будет в списке культурного наследия».





Турсунали Кузиев.

«В городе много объектов, которые имеют все основания для включения в список культурного наследия, но они не вошли — не заметили, не увидели, не обратили внимание, не посчитали нужным, и они не вошли в список. В частности, эти купола», — сказал Турсунали Кузиев.

«Тревога была уместная, что грозит опасность. Не отрицаем, — признал он. — Эти купола Чорсу — бренд Ташкента. Люди столько фотографируются на этом фоне, рассказывают или показывают. Сегодня, обходя, я видел минимум четыре случая, когда иностранцы с детьми фотографируются на фоне этих куполов».

«Когда мы чувствуем, что объект становится символом города, он рассматривается как объект культурного наследия», — отметил Мухаммад Фозилов.





Ни у кого не должно быть сомнений в том, что купола рынка Чорсу будут сохранены, подчеркнул Турсунали Кузиев.

В то же время он отметил, что «придание современного духа необходимо. Потому что меняются требования, требования к оказанию услуг. К сожалению, не под всеми куполами условия отвечают сегодняшним требованиям оказания услуг, чистоте, порядку, освещению, технической и пожарной безопасности, удобств для покупателей».

«Но семь куполов, которые являются объектами культурного наследия, никто не имеет права менять, устанавливать что-то дополнительное, закрывать их баннерами, менять орнамент», — заявил глава совета.

Турсунали Кузиев отметил, что купола «конструктивно, функционально имеют недостатки: нагреваются, птицы набиваются, пыль». Тем не менее как объекты культурного наследия они органично вписались в образ Старого Ташкента. Без них Старый Ташкент «невозможно представить».

«Не секрет, что любой иностранец, который прибыл в Ташкент, всегда спрашивает: „Я хочу на Чорсу базар“. Есть Алайский, есть другие базары, но они настаивают, чтобы привезли на Чорсу. Мы видим, что базар огромный, и не каждый его уголок отвечает современным требованиям. Это факт. Сколько город будет стоять, столько базар будет изменяться. Задача агентства и конкретно Научно-экспертно совета — чтобы это усовершенствования не нанесли ущерб», — сказал он.

Части куполов в настоящее время имеют разрушения. Члены экспертного совета отметили, что оценить ущерб сложно, как и невозможно привлечь кого-либо к ответственности, поскольку купола не были в списке культурного наследия и их прежнее состояние не изучалось. Однако отныне каждое нарушение будет фиксироваться, а виновные будут наказываться.

Разрушения в нижней части куполов.

Специалисты, ответственные за строительство, заявили, что работы по реконструкции и укреплению сооружения будут вестись под куполами, сами купола какому-либо воздействию подвергаться не будут.

Турсунали Кузиев сообщил, что Агентство культурного наследия организовало горячую линию, которая будет работать 24 часа 7 дней в неделю. «Любой горожанин, житель любого региона, если увидит, что объекту культурного наследия что-то угрожает, может позвонить и сообщить об этом по номеру 71−200−01−18», — сказал он.





Напомним, что в 2018 году хокимият Ташкента опубликовал проект преобразования рынка Чорсу и его окрестностей. На представленных эскизах маленькие купола отсутствовали. «Газета.uz» публиковала статью специалиста по сохранению архитектурного наследия, члена ИКОМОС Йенса Йордана из Германии, где он выражал беспокойство о судьбе рынка Чорсу и его окрестностей.